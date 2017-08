La gobernadora pronosticó una victoria “del Cambio” pero llamó a todos los ciudadanos a votar porque “además de un derecho, es una obligación”. También adelantó que “las PASO y la duración de los mandatos van a ser tema de discusión tras las elecciones”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se mostró “optimista” con respecto a las elecciones primarias aunque reconoció que “hay un nivel de indecisos todavía alto”, que van a definir su voto “en la última semana”.

Vidal también se refirió al papel central que está ocupando en la campaña electoral de la Provincia: “Cuando me sumé al proyecto repartía boletas en las esquinas y hacía lo mismo que hago ahora, no me imaginaba una campaña en la que no estuviera metida hasta la cabeza”.

En ese sentido, le pidió a los ciudadanos que no olviden que votar “además de un derecho es una obligación”. Y agregó: “Tenemos un equipo que no se esconde y necesitamos más gente de bien que nos ayude a dar la pelea que estamos dando”.

La gobernadora también criticó la violenta represión del gobierno de Nicolás Maduro y destacó la firmeza de la postura del presidente Mauricio Macri. “A los venezolanos les digo que no están solos, Argentina es un lugar que los va a recibir”, fue su mensaje de aliento.

Por otro lado, confirmó que el Gobierno planea encarar diferentes reformas “de fondo” tras las elecciones. En esa línea, dijo que los gobernadores ya fueron convocados para comenzar delinear una reforma impositiva. “Las PASO y la duración de los mandatos va a ser tema de discusión”, agregó.

Al ser consultada sobre lo que el Gobierno no hizo bien, Vidal reconoció que la recuperación de la economía “no fue pareja, todavía no llegó a todos”, y afirmó que se tuvieron que “tomar decisiones difíciles”.

“En la provincia de Buenos Aires han hecho un gran esfuerzo, fue un año y medio duro”, respondió Vidal y mencionó el aumento de las facturas de los servicios públicos y la inflación elevada.

Fuente: www.infobae.com