El humorista lo afirmó en declaraciones radiales. Dijo que ve ganadora a Cristina en las elecciones de este año, como paso para competir por el país en 2019.

El artista Dady Brieva realizó una declaración explosiva, a poco de las elecciones. Confeso kirchnerista, dijo que ve a Cristina presidente 2019, aunque lo polémica son los condicionantes que puso si “no la metan en cana o la maten antes”.

De todas maneras, señaló que “habrá que ver cómo y para qué volver”. Brieva aseguró que se imagina a la ex jefa de Estado “volviendo” y afirmó que “solo es cuestión de tiempo”. A su vez, consignó que “debe ser difícil” para ella ser senadora después de ser Presidenta, aunque afirmó que ya la ve ganadora el domingo 13, como pasa para el 2019.

“Sólo es cuestión de tiempo. El regreso es algo que ya se ve. Si no la meten presa o la matan antes, creo que el final de la película ya se ve”, dijo Brieva en declaraciones a FM Patriada.

Por otro parte, le pidió algo que el kirchnerismo duro resiste por ahora con visitas de Cristina muy cuidadas. El humorista pidió “sacarla de los lugares cómodos” para “jugar de visitante, en otras canchas”, como el programa de Mirtha Legrand o el de Susana Gímenez. “Uno se recibe de lo que es cuando va de visitante. Quisiera verla en lo de Mirtha”, detalló.

El integrante del trío Midachi aseguró que no pudo mantener una charla extensa con la ex mandataria días atrás, cuando compartió junto a artistas un encuentro con ella: “Con Cristina me pasa lo mismo que con Maradona, me inhibo mucho cuando admiro tanto a alguien”, explicó.

