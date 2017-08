Las dos rubias aparecen en videos prohibidos. ¿Por qué son confundidas con Sol Pérez?

La chica del clima tiene “clones”. Y eso enfurece a Sol Pérez. No porque no quiera tener Salieris, sino porque sus “imitadoras” no aparecen en situaciones decorosas. La llamada Chica del clima, que ahora se luce como bailarina en Showmatch y, por otro lado, está a unas materias de recibirse de abogada, sufre cuando se hace un mal uso que de su imagen. Otra vez se la vinculó a un video de alto voltaje y eso le generó un fuerte dolor de cabeza. BigBang dio a conocer un sitio que posteó un supuesto encuentro sexual de la famosa con un joven. ¿Cuál fue la reacción de la Chica del clima?

LAS FALSAS CHICAS DEL CLIMA

Pérez negó ser ella la que aparece en las imágenes “prohibidas”. “Que gente pelotuda la verdad. Ya aclare que no soy yo. Se llama Yanina Ghiggeri y la de la cama solar Madison Ivi”, escribió indignada. Pero, ¿Quiénes son ambas mujeres mencionadas?

El sitio web que viralizó el video tituló “María Sol TyC…” en referencia a Sol Pérez. El registro dura poco pero es contundente. En un minuto se puede ver a una joven rubia, de buen físico, en pleno goce. Pero no era de la Chica del clima que calienta la pista del Bailando. En realidad se trata de Yanina Ghiggeri, una joven modelo de 23 años, oriunda de chaqueña.



Yanina Ghiggeri fue confundida con Sol Pérez.

Yanina se hizo conocida en los medios porque se filtraron distintos videos sexuales en los que se la puede ser practicando sexo junto a quien fue su novio, el jugador Juan Manuel Torres. Uno de esos videos fue el que se difundió como un registro de un encuentro íntimo de Pérez.

UNA PROFESIONAL DEL CINE PORNO

También se suma como clon de Sol Pérez, una despampanante joven conocida como Madison Ivy. Es una modelo y actriz pornográfica nacida en Munich, Alemania. Desde pequeña se crió en Texas pero su adolescencia la pasó en California. Cuando cumplió su mayoría de edad comenzó a trabajar de stripper y desde que empezó en el mundo del cine pornográfico, Madison suma 100 películas.



Madison Ivy, es una actriz porno alemana.

Según trascendió, la imagen de Sol fue intervenida para generar confusión entre otras fotos hot de Madison. Se trató de una secuencia dentro de una cama solar y la chica del clima debió aclarar que no era ella la protagonista en cuestión.



Combinaron una imagen de Sol Perez.



Las imágenes de la discordia.

Al respecto, Pérez dijo que alguien quiere ensuciar su imagen o simplemente sumarla a la lista de famosas que sufrieron la exposición de su intimidad. Pero, por ahora, ninguna de estas imágenes son verdaderas.

