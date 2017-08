Buenos Aires, 4 ago (PL) Pesos pesados de la música internacional, entre los que se encuentran Metallica, Arcade Fire, Pharrell Williams y Red Hot Chilli Peppers, estarán en el próximo festival de Lollapalooza de Buenos Aires, en marzo de 2018.

El megaevento congregará en el Hipódromo de San Isidro durante tres días a más de 100 bandas y solistas que darán vida a esta nueva edición, en cuya lista de invitados en representación del país anfitrión aparecen Illya Kuryaki and the Valderramas, León Gieco, Juana Molina y Babasonicos, entre otros interpretes.

De acuerdo con el programa, en la nómina de artistas internacionales estarán además, Robert Plant y Jack White, Eminem, The Strokes, Florence And The Machine, The Weeknd y Soundgarden, publicó el portal Infonews

El festival, que arrastra a miles de personas en cada espectáculo, estará producido por DF Entertainment, C3 Presents y William Morris Endeavor (WME).

Desde el 8 de agosto se comenzarán a vender las primeras entradas por internet.

Lollapalooza ha sido un éxito rotundo en cada ciudad que se ha realizado como Chicago, Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo, Berlín y París y convoca a un público variado pero mayormente seguidores del rock.