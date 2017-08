La gobernadora de la provincia de Buenos Aires continúa su gira televisiva durante la campaña electoral

La campaña se enciende cada vez más a tan sólo nueve días de las elecciones PASO. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal continúa su gira de apariciones televisivas y en esta oportunidad se enfrentó a las preguntas del periodista Alejandro Fantino. Durante su paso por Animales Sueltos, la mandataria bonaerense dio su mirada sobre la política argentina y apuntó contra la ex presidenta Cristina Kirchner: “Habría que preguntarle por qué no va a los programas y no contesta preguntas”.

Además, Vidal, quien volvió a reiterar que no le interesa ser candidata presidencial en 2019, criticó a los candidatos opositores a Cambiemos y remarcó: “Cristina Kirchner, Randazzo y Massa quieren ser presidentes en 2019, ya lo dijeron, por eso pelean por Buenos Aires”.

Sobre su vida personal, Vidal se refirió a la vida que lleva junto a sus hijos y dijo: “Tengo que cuidar a mi familia. yo elegí este trabajo pero mis hijos no lo eligieron. Me da tranquilidad saber que ellos están cuidados”.

Frases destacadas de Vidal en Animales Sueltos

