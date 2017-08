Así fue el proceso de pago de coimas, que tuvieron un piso de 3,3 millones de dólares, aunque se estima que podrían haber tocado los 20 millones.

El diario La Nación fue el encargado de develar los pasos del pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht por la obra de soterramiento del tren Sarmiento, la línea que conecta la Capital Federal con la zona oeste del GBA.

Los nombres de los intermediarios fueron dados por los propios directivos de la firma brasileña, a cambio de que sus penas sean reducidas. Se trata de Jorge “Corcho” Rodríguez, empresario famoso por ser ex novio de Susana Giménez, y Javier Sánchez Caballero, socio de Odebrecht en la obra y miembro de la empresa Iecsa, que hasta hace unos meses pertenecía a Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Según La Nación, el pago de sobornos comenzó cuando Odebrecht no estaba a cargo de la obra. De acuerdo al relato de los ex directivos de la constructora brasileña, esto sucedió cuando Iecsa negoció los primeros contratos con funcionarios cercanos al ex ministro de Planificación Julio de De Vido.

De acuerdo al ex directivo de Odebrecht y ex número dos de la empresa en América Latina, Antonio Mameri, una vez que comenzó su participación, Sánchez Caballero les informó que debían realizar pagos ilegales en la medida que vayan cobrando por la ejecución de la obra.

Así, Mameri declaró ante el juez brasileño Sergio Moro que entre enero de 2011 y enero de 2014 autorizó el pago de 2,9 millones de dólares para comas, según lo acordado con el ministerio de Planificación.

Caballero es el ex CEO de la constructora Iecsa, quien fue echado de su puesto cuando los hermanos Calcaterra vendieron la empresa a Marcelo Mindlin, dueño de Edenor y Pampa. El empresario negó la acusación y negó conocer a Mameri. Lo mismo hicieron las otras empresas integrantes del consorcio de la obra del soterramiento del Sarmiento, Iecsa, Ghella y Comsa.

Sin embargo, además de la confesión de Mameri, la Policía Federal brasileña logró obtener mails intercambiados en junio de 2010 por Mauricio Couri Ribeiro y Fernando Migliaccio. Se trata de dos integrantes de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que la Justicia identificó como un área creada para manejar el pago de sobornos.

En los mails directamente hablaban de una reunión con Sánchez Caballero para discutir “DGI”, letras que solían utilizar para referirse al pago de coimas. La misma sigla aparece en otros tres E-mails. Incluso, en un correo cuyo asunto era “Reunión Sarmiento”, Couri Ribeiro apuntó una serie de cifras que en total sumaban 20 millones de dólares.