Después de una conversación que tuvimos hace ocho meses, hubo una actitud de furia descontrolada, tergiversando además lo que se había dicho. No hay posibilidad de que Mauricio Macri me pida una opinión. Mi posición es clara: ya sabemos cómo terminan estas cosas. A veces llevan tiempo, pero estas cosas no terminan bien. Mejor vaya pensando cómo se cambia el rumbo de la manera menos dolorosa posible. Esto no se da vuelta en dos minutos.