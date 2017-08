El papá de un alumno fue a buscar a su hijo al Colegio del Sur en Longchamps cuando fueron interceptados por delincuentes.Tras un forcejeo, los ladrones tuvieron que darse a la fuga sin el nene. El papá tuvo que ser internado por la golpiza que recibió pero ya se encuentra en su casa.

“Tomá las llaves del auto”, les dijo el hombre al ser interceptados por cuatro delincuentes armados. “No, queremos al nene”, le respondieron los delincuentes.

El hecho ocurrió este martes a las 12.50 en pleno horario de salida del colegio de los chicos, a la vuelta del Instituto del Sur en Longchamps, cuando un papá estaba retirando a su hijo. Ambos estaban en el auto cuando fueron interceptados por otro con cuatro delincuentes armados en su interior.

Padre e hijo se resistieron al intento de secuestro. Tras una brutal golpiza contra el padre y a la vista de mucha gente, los delincuentes se subieron al vehículo y huyeron.

“Siempre estuvo presente la idea de que se quería secuestrar chicos, pero nunca vivimos la realidad como la vivimos ahora”, aseguró el representante legal del colegio Pablo Boloña en declaraciones televisivas.

El papá del menor tuvo que ser hospitalizado por la brutalidad de los golpes y a primera hora de este miércoles fue dado de alta.

“Al chico no se lo pudieron llevar porque, si bien tiene once años,es fornido y se agarró muy fuerte del volante”, explicó el directivo.

Sin embargo, para los directivos del colegio no se trató de un caso personalizado, sino de un hecho al voleo. “Suponemos que le podría haber pasado a cualquiera, por lo tanto le solicitamos a los padres conversar con los chicos para que no estén solos en la calle, traten de ir en grupos y extremen medidas de seguridad”, publicaron los directivos en las redes sociales contando a las familias sobre el hecho.

“La presencia policial es muy poca en la zona. Nos sentimos desamparados”, finalizó Boloña.

