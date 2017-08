La actriz y conductora se mostró dolida por la situación que se vive en su país natal y lo comparó con Siria.

Catherine Fulop se mostró dolida por la posición de algunos referentes de la política argentina con respecto a la situación que se vive en el país hermano. “Siguen tirando balas al corazón, gente de la política argentina hablando de eso, que nieguen eso me hace perder cualquier tipo de respeto. No es la derecha, es todo un pueblo clamando libertad”, subrayó Fulop, quien tuvo un párrafo aparte para la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Yo siento que va a ser senadora y ahí va a morir, como Menem (Carlos), igual”, destacó Cathy, quien comparó a las imágenes que ve de su país a través de la televisión con lo que ocurre en Siria. “Ver las imágenes era como ver un país lejano, como ver Siria”, expresó la modelo en diálogo con Por Si Las Moscas, el ciclo de La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Fulop reside en Argentina hace casi veinte años pero no se olvida de su Venezuela natal, que vive una fuerte crisis social y política: “Ver eso y reconocer tus calles, las casas de tus vecinas, los edificios, tu escuela y ver todo destruido, ver los chicos saliendo del país, diciendo que tienen que huir de su país porque no tienen futuro, para mí fue terrible”.

“A partir de ahora no entra ni sale nadie del país, y me duele porque los que están ahí están presos, y los que estamos afuera también”, agregó la mujer de Osvaldo Sabatini para quien es terrible “pensar que toda una población de cualquier clase social muere de hambre”.

