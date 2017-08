Afirman que la empresa Metrovías no responde a sus reclamos. “Llevamos cuatro meses sin paritarias”, afirmó Pianelli.

El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), Norberto Pianelli, no descartó este martes que lleven adelante nuevas medidas de fuerza si no hay acuerdo salarial con la empresa Metrovías, luego de la serie de paros rotativos que culminó esta mañana con protestas en las líneas B y C.

“No quiero ir a una audiencia amenazando con que va a haber una medida de fuerza. Queremos ir con las mejores expectativas, pero en caso de que no hubiera acuerdo y decidiéramos alguna nueva medida de fuerza, lo vamos a avisar con anterioridad y va a ser con esta modalidad”, afirmó.

En declaraciones a radio Continental, el sindicalista advirtió que están “muy preocupados” porque llevan “cuatro meses sin paritarias”, y aclaró que hicieron “todo lo posible para que no se llegara a estas medidas de fuerza”.

El reclamo, según Pianelli, tiene que ver fundamentalmente con la pérdida del poder adquisitivo de 2016, cuando firmaron una paritaria del 32 por ciento y la inflación, según el gremio, fue del 41 por ciento. “Veníamos cobrando un bono para compensar esa pérdida. Queríamos que se incorporara al básico y, sobre eso, el 25 por ciento de aumento, que va a ser la inflación de este año. Nos contestaron que ese bono iba a ser absorbido por este 22 por ciento que ofrecen, por lo que quedan 9 puntos del año pasado más 3 o 4 puntos que van a quedar de este año”, explicó.

LEER MÁS: Larreta busca volver a privatizar el subte con empresas estatales extrajeras

Esta mañana, las líneas B y C del Subte comenzaron su servicio a las 7 debido a la última tanda de paros rotativos de dos horas que comenzaron la semana pasada, en el marco del conflicto salarial.

Ya se habían llevado a cabo huelgas el jueves pasado en las líneas A y H, y anoche en las líneas D y E, más el Premetro, ambas entre las 21 y las 23.

Ayer, la empresa Metrovías calificó de “inentendible” e “ilegal” el paro y advirtió que realizará “la denuncia correspondiente ante las autoridades laborales para su inmediata intervención” y que llevaría adelante “todas las acciones necesarias con el objetivo de evitar la afectación del servicio”.

http://www.eldestapeweb.com