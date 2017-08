Se trata de un sondeo de la consultora Management & Fit, que fue difundido en las últimas horas entre hombres de negocios



Cristina Kirchner es la principal favorita para las primarias del 13 de agosto (Adrián Escandar)

A casi diez días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el escenario electoral en todo el país se presenta parejo: mientras que en la provincia de Buenos Aires Cristina Kirchner está consolidada en el primer lugar (30,9% de intención de voto), a una considerable distancia de Esteban Bullrich (23,1%), en el resto de los grandes distritos electorales el frente Cambiemos aventaja a sus oponentes, principalmente en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires. Así lo reflejó una encuesta de la consultora Management & Fit (M&F) que se presentó ayer ante una cámara que reúne a los empresarios más importantes de la Argentina.

El dato es trascendental para los hombres de negocios, quienes buscan esclarecer si el gobierno nacional tendrá margen para avanzar con las reformas que prometió para sacar al país del estancamiento, o aún hay posibilidades de regresar al proyecto político y económico que se fue del poder en diciembre de 2015.

En el “primer campo de batalla”, como graficó M&F a la provincia de Buenos Aires, los tres partidos que más votos cosechan están separados por 8 puntos de diferencia. Cristina Kirchner se posiciona en el primer lugar. Los analistas de la consultora evaluaron ante los empresarios que ese 31% es “el piso” electoral de la ex presidente.

En este contexto de candidaturas a senadores, se cree que la ex jefa de Estado logró conseguir el apoyo de sus seguidores, pero no consiguió atraer a más votantes de centro. Por eso, ese “piso” está muy cerca del “techo” de sufragios que podría llegar a sumar la ex mandataria.

¿Cómo se explica la diferencia de casi 8 puntos que la separa de Bullrich? “Hay sectores desilusionados con Cambiemos que hoy engrosan las filas de los indecisos”, analizó M&F. Se trata de aquellas personas que votaron a Macri en el 2015 pero que ahora están desencantados con los resultados de su gestión.

En el tercer pelotón de la provincia de Buenos Aires se encuentra Sergio Massa, que se mantiene en un lugar expectante pese a la polarización, con el 22,7% de los votos.

Florencio Randazzo aparece rezagado, en el cuarto lugar, con el 4,8 por ciento. Este sondeo es de julio y muestra un repunte de Cristina Kirchner de 3,1 puntos y una caída en el apoyo a Cambiemos de 5,4 puntos respecto a junio pasado.

Resulta interesante observar que los números se modifican sensiblemente cuando se analiza “la segunda fotografía” electoral de la provincia de Buenos Aires con los postulantes a la Cámara de Diputados. En ese escenario Cambiemos aventaja con el 27,6% de intención de voto al frente kirchnerista Unidad Ciudadana, que cosecha apenas el 19,1 por ciento. En tercer lugar aparece 1País, con el 14 por ciento. Según la explicación que dieron los consultores de M&F sobre este fenómeno, Graciela Ocaña es más conocida que sus contrincantes.

En la Ciudad de Buenos Aires, Cambiemos mantiene su fortaleza y no hubo cambios entre junio y julio. Así, la encuesta muestra que la lista encabezada por Elisa Carrió lidera el sondeo con el 40,8% de los votos frente al 20,7% del frente kirchnerista, el 16,8% de Martín Lousteau y el 4,3% del massismo.

En tanto, en la provincia de Córdoba, otro de los grandes distritos electorales del país, hay una paridad donde la lista de Cambiemos cosecha el 30,4% de intención de voto frente al peronismo provincial, que tiene 29,2 por ciento. Detrás de ellos se ubica el kirchnerismo con el 9,1 por ciento.

En la presentación de la encuesta que se hizo ayer ante empresarios, se vaticinó que si los comicios generales legislativos se realizaran hoy, la sociedad acompañaría al gobierno nacional con el 36,5% de los votos mientras que el 44,2% votaría por un partido opositor; un 19,3% se muestra indeciso. En comparación con junio, aumentaron los indecisos (0,6 puntos) y los simpatizantes del oficialismo (4,2%), mientras que cayó la intención de voto por algún partido opositor (-4,8).

Al evaluar cómo ven los argentinos el futuro económico, las expectativas plantean abiertamente la grieta social. Casi un 37% de la población cree que la economía va a empeorar, mientras que un 31% tiene una mirada positiva. El 27% no espera grandes cambios. No obstante, para los consultores “la economía aportará poco para estas elecciones” y en la percepción generalizada se observa que el sesgo muta de desfavorable a neutral.

