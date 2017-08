Margarita Stolbizer pidió que se investigue la declaración jurada de Máximo Kirchner. “Dice haber gastado un dinero que no pasó por sus cuentas, no aparecen los movimientos”, denunció la diputada.

La precandidata a senadora por 1País Margarita Stolbizer afirmó hoy que los “números” de la declaración jurada de Máximo Kirchner “no cierran y deben ser investigados”, al justificar el planteo que hará ante fiscales de las causas Los Sauces y Hotesur.

“El gasto que (Máximo Kirchner) denuncia en el rubro gastos personales no tiene correlación con sus movimientos bancarios. Dice haber gastado un dinero que no pasó por sus cuentas, no aparecen los movimientos”, expresó la diputada.

En diálogo con el canal TN, Stolbizer se refirió a la declaración jurada de Kirchner, según la cual su patrimonio disminuyó el año pasado, se desprendió de nueve plazos fijos y gastó 20 millones de pesos en el año, a un promedio de 1,7 millones de pesos por mes para su vida diaria, un poco más que los 45.000 pesos mensuales en igual rubro que declaró en 2015.

“Son números que no cierran y que deben ser investigados”, expresó Stolbizer.

Para la precandidata a senadora, “la presunción que tenemos sobre la diferencia que existe entre lo que dice tener, lo que dice haber perdido, los plazos fijos que desaparecieron y esos millones que declara como gasto personal, es evidente que es todos un paquete de dinero que se está utilizando para terminar blanqueando una suma”, denunció Stolbizer.

