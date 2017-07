Ocurrió en 2015, y se viralizó ahora. La chica dio la cara y contó lo que pasó: “No fue una violación”.

Cuatro youtubers argentinos fueron denunciados por supuestamente abusar de una chica que estaba alcoholizada. Tras la polémica que generó la viralización del video –con un fuerte repudio en Twitter y Facebook– la joven dio la cara y dijo: “Quiero aclarar que no fue una violación, nadie me violó”.

El polémico video fue filmado en el festival Club Media Fest que se hizo en 2015. Un quinto youtuber, el uruguayo que maneja el canal “Dude Vlogs”, lo grabó esa noche y lo publicó dos años después. “Es necesario abrir los ojos, compartiendo videos positivos, y también es importante saber que hay gente con otras intenciones en YouTube”, dijo el muchacho, que luego borró el video.

En su denuncia, detalla que Gonza Fonseca, Lucas Castel, Yao Cabrera y Fabri Lemus son los que aparecen en el video. “Fue una fiesta en un hotel, y se pasó bien. Hicimos quilombo, pero con orden. Hasta que en un momento el orden desapareció. Y cuando me quise dar cuenta estaban estos youtubers abusando de una chica que estaba borracha y que claramente era fan de ellos”, señala el muchacho. “Ellos saben lo que pasó, y también saben que lo grabé”, continúa.

Horas después, y tras el escándalo que se generó, la chica que aparece en el video publicó un descargo en su canal de YouTube. “No quería hablar de esto, ni hacerme conocida por esto. No quiero seguidores, ni nada. No me queda otra que hablar y explicar absolutamente todo. Nadie mejor que yo para que esto se termine”, dijo.

“Yo la verdad que no conocía a ninguno de acá, de Argentina. No los conocía, sinceramente. Incluso a algunos les pregunté ‘¿quién sos’?”, detalla la chica. “Pegué buena onda, hubo una fiesta, tomamos. Después vamos a hacer previa a la habitación. Unos amigos se fueron a otros lugares. Parece cualquier cosa ese video, es verdad, ahora lo veo y tomo conciencia de lo que pasó”, agrega.

“Se habló mucha mierda, hablaron cualquier cosa. Dijeron que fue una violación, abuso sexual. Quiero aclarar que no fue una violación, nadie me violó. Creo que estábamos todos ebrios. Yo no reaccionaba a la situación”, continuó. “No me parece bien que traten así a una mujer”, dijo y contó que –cuando se viralizó el video– habló con Fonseca sobre lo que ocurrido y el youtuber le pidió perdón. “No me pareció bien que hayan actuado de esa manera, pero no fue una violación”, concluyó la chica.

