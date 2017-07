Misterio en el Delta

Lo confirmó el titular del organismo a cargo de la búsqueda. Admitió que si la nave cayó en el agua, es muy difícil encontrarla.

Ya van casi siete días sin rastros de la avioneta con tres tripulantes que desapareció en el Delta del Paraná, y que es buscada intensamente por aire, tierra y agua. Con el correr de las horas, se afianza la hipótesis del accidente. Así lo confirmó el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC).

“Se tejieron muchas hipótesis durante la semana, pero la que nosotros exploramos es buscar indicios y pruebas de que se produjo un accidente en lo que fue la ruta que los pilotos previeron, que era llegar hasta Las Lomitas en Formosa”, dijo Juan Irigoin, responsable de la ANAC, al canal de noticias TN. “La principal hipótesis es que hubo algún accidente, pero no es la única. Hasta poder conseguir pruebas de que esto ocurrió, es un avión que está perdido, que seguimos buscando dentro del servicio de búsqueda y salvamento”, reiteró en declaraciones radiales.

Ante la consulta sobre cómo se puede determinar que fue un accidente –considerando que no hubo ningún pedido de ayuda– el funcionario respondió que “un avión no debiera no aparecer en el radar. Se perdió la conexión en una zona en frente de Carmelo, aproximadamente, del lado argentino”. Cuando le preguntaron sobre versiones de que el piloto apagó los sistemas de señales de comunicación para desviar su curso de navegación, el jefe de la ANAC declaró: “No hay indicios de que haya cambiado la dirección, ellos estaban cumpliendo el plan de vuelo hasta que perdió contacto con la torre de control”.

Operativo de búsqueda en el aeropuerto de San Fernando (Juano Tesone).

“Hemos rastrillado toda la zona. El gran problema acá es el agua: si el avión cayó al agua es extremadamente difícil poder encontrarlo”, continuó el responsable de la ANAC. Y agregó: “Era un avión muy resistente, puede haber ido al fondo. Pero nosotros esperamos que debería haber algún resto del avión que flote”.

Respecto a la posibilidad de que hubiera un cuarto pasajero, Irigoin dijo que “nosotros en Aviación Civil investigamos la búsqueda y salvamento desde el punto de vista de la aviación y la ocurrencia potencial de un accidente. La investigación respecto a otro tipo de hipótesis corre por cuenta del juzgado. Las cámaras de seguridad no son obligación en los aeropuertos, y la seguridad corre por cuenta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”.



La avioneta desaparecida es un bimotor turbo hélice

Los familiares de los pasajeros creen que están con vida y organizaron marchas con velas en Bragado y Lincoln. Respecto a las probabilidades de que la avioneta aparezca, Irigoin señaló que “hasta que no tengamos la prueba del accidente, no hay descartar ninguna hipótesis. Lo que quiero aclarar es que eso forma parte de otra investigación, que se está realizando en el juzgado”.

