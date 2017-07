El precandidato a senador por Cambiemos se manifestó contra la despenalización porque, a su juicio, “interrumpir el embarazo es quitar una vida”.

El precandidato a senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, volvió a manifestarse contra la despenalización del aborto y comparó la interrupción voluntaria del embarazo con uno de los ejes de reclamo por la igualdad de género, el Ni una menos. “Si hay una beba dentro (del cuerpo de las mujeres) también las estás matando”, disparó el ex ministro de Educación.

De este modo, Bullrich dejó plasmada su opinión sobre el aborto, un viejo debate que aún no pudo darse en el Congreso, a pesar de los sucesivos proyectos presentados al respecto en los últimos años y que no fueron tratados. Ahora, el precandidato de Cambiemos consideró que “interrumpir el embarazo es quitar una vida”.

“Creo en la vida, el Estado tiene que hacer prevención y fomentar la educación sexual y los medios anticonceptivos. Pero la interrupción del embarazo es quitar una vida”, analizó en diálogo con radio Blue.

Según el ex ministro de Educación, que dejó la cartera para dedicarse de lleno a la campaña, “Ni una menos es si hay una beba adentro (del cuerpo de las mujeres), también la estás matando. Lo cual no quiere decir que no tengamos que estar cerca de esas mujeres y darle las herramientas para prevenirlo”. Según Bullrich, existe un “debate profundo que dar”. En esta línea consideró que “el Estado no hizo nada al respecto”.

