Tomó la decisión tras los cruces entre el funcionario y el nuevo jefe de comunicaciones; lo reemplazará el secretario de Seguridad Nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , echó hoy a su jefe de gabinete, Reince Priebus, tras las crecientes tensiones entre él y el nuevo secretario de comunicaciones, Anthony Scaramucci, designado hace una semana. El mandatario anunció la decisión a través de su cuenta de Twitter, por donde también informó que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, lo reemplazará.

“Me complace informarles que acabo de nombrar al secretario/ general John F. Kelly como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Él es un gran estadounidense”, escribió Trump esta tarde en Twitter. A continuación, destacó su trabajo al frente del Departamento de Seguridad Nacional y agregó que Kelly “ha sido una verdadera estrella de mi administración”.

Por otro lado, el mandatario le agradeció a Priebus por “su servicio y dedicación a su país”. “¡Logramos muchas cosas juntos y estoy orgulloso de él!”, añadió.

El diario The New York Times informó que Priebus, ex titular del Comité Nacional Republicano, fue despedido por Trump hoy y remarcó que el ex jefe de gabinete nunca logró obtener la confianza del mandatario, quien prefería a un militar en ese rol, como el general John F. Kelly.

Priebus había viajado hoy temprano con Trump a un acto público en Brentwood, Nueva York. Scaramucci también estuvo allí.

