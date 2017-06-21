Las Presuntas ladronas fueron detenidas por una seguridad privada, llevadas a una habitacion, La hicieron desudar y le pegaban con cinturones
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¿QUE PASA QUE DEL iNTENDENTE NO SE HABLA Y ES EL MÁXIMO RESPONSABLE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SALADA? La Bullrich se hizo bien la boluda cunado un periodista le preguntó e insistía, otra periodista tolola lo tapó con otra pregunta y la ministra prefirió contestar esa y no la importante ¿QUE REPONSABILIDAD LE CABE AL INTENDENTE? Parece que hay que blindarlo porque aporta su cuotita.
POR UN LADO NO PARECE BIEN PERO EL ESTADO SIEMPRE ESTUVO AUSENTE LOS ATRAPAN Y SALEN A LAS 2 HS A MI ME PARECE BIEN SINO QUE EL ESTADO LOS DEPORTEN A ESTA LACRAS LOS PUNGAS LA MECHERAS NO VAN EN CANA DEPORTACION YA NO CARCEL PORQUE ES GASTO PARA EL ESTADO QUE SU PAIS DE HAGA CARGO VIENEN A ROBAR MERCADERIA CARTERAS QUE A ELLOS LO QUE MAS LES IMPORTA ES LA TARJETA DE CREDITO TOTAL VAN Y COMPRAN EN ALGUN LUGAR ARREGLADO CON ANTICIPACION XQ EJEMPLO UNA TARJETA QUE TIENE LIMITE DE 10 MIL 8 MIL PARA EL PUNGA Y DOS MIL EN EL COMERCIO O LA PERSONA ENCARGADA DE RECIBIR LA TARJETA ESTO PROVOCA MUCHA DOLOR DE CABEZA A LA GENTE XQ TIENE QUE PONER ABOGADOS DENUNCIA TRAMITERIOS ETC X ESO YA QUE EL CONGRESO NO APRUEBA UNA LEY PARA ESTA GENTE DEPORTACION YA PARA ESTA GENTE QUE VIENE A ROBAR HURTAR
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¿QUE PASA QUE DEL iNTENDENTE NO SE HABLA Y ES EL MÁXIMO RESPONSABLE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SALADA? La Bullrich se hizo bien la boluda cunado un periodista le preguntó e insistía, otra periodista tolola lo tapó con otra pregunta y la ministra prefirió contestar esa y no la importante ¿QUE REPONSABILIDAD LE CABE AL INTENDENTE? Parece que hay que blindarlo porque aporta su cuotita.
POR UN LADO NO PARECE BIEN PERO EL ESTADO SIEMPRE ESTUVO AUSENTE LOS ATRAPAN Y SALEN A LAS 2 HS A MI ME PARECE BIEN SINO QUE EL ESTADO LOS DEPORTEN A ESTA LACRAS LOS PUNGAS LA MECHERAS NO VAN EN CANA DEPORTACION YA NO CARCEL PORQUE ES GASTO PARA EL ESTADO QUE SU PAIS DE HAGA CARGO VIENEN A ROBAR MERCADERIA CARTERAS QUE A ELLOS LO QUE MAS LES IMPORTA ES LA TARJETA DE CREDITO TOTAL VAN Y COMPRAN EN ALGUN LUGAR ARREGLADO CON ANTICIPACION XQ EJEMPLO UNA TARJETA QUE TIENE LIMITE DE 10 MIL 8 MIL PARA EL PUNGA Y DOS MIL EN EL COMERCIO O LA PERSONA ENCARGADA DE RECIBIR LA TARJETA ESTO PROVOCA MUCHA DOLOR DE CABEZA A LA GENTE XQ TIENE QUE PONER ABOGADOS DENUNCIA TRAMITERIOS ETC X ESO YA QUE EL CONGRESO NO APRUEBA UNA LEY PARA ESTA GENTE DEPORTACION YA PARA ESTA GENTE QUE VIENE A ROBAR HURTAR