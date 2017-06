Nadie sabe pero Jorge Omar Castillo, el rey de la Salada es en realidad un empresario multimillonario y muchos cree socios de CFK y que financiaría las próximas elecciones .

En una simple investigación basada también en el diario Infobae , mostramos que el empresario cuya seguridad le da lonjazos a las mecheras , vive en una mansión, se dedica entre otros a Haras y a exportar genética .

Jorge Omar Castillo, el titular y accionista de la feria Punta Mogote, de La Salada, es tan popular como polémico. Suele aprovechar cada entrevista radial y televisiva para reconocer que dentro del conglomerado millonario de puestos feriantes que administra hay evasión y otros delitos. Pero Castillo lo justifica arguyendo que como todas las grandes empresas hacen eso, en La Salada también. Desde tal esquema es que se planta ante cada micrófono para defender ese monstruo comercial y popular que maneja, y que factura en promedio 200 millones de pesos por día, ubicado en Lomas de Zamora, en tierras de Martín Insaurralde.

Pero, ¿cómo logró construir semejante imperio Castillo, que fue detenido durante la madrugada de hoy, en el marco de un operativo y luego de herir a un policía de un escopetazo?

En el predio, anclado a orillas del Riachuelo, pasan miles y miles de personas cada semana con la esperanza de conseguir ropa, artículos electrónicos y hasta comestibles a precios mucho más económicos que en los shoppings y supermercados tradicionales. La feria acumula varias denuncias de distintas cámaras de comercio y en su momento fue caratulada por la Unión Europea como “emblema mundial del comercio ilegal y la feria de mercadería falsificada más grande del planeta”. Decenas de micros traen gente del interior del país, combis, autos particulares, gente del barrio que llega caminando o en micros de línea. Una especie de “misa de las ofertas”. Todo un ritual de la economía alternativa bonaerense.

Castillo, enérgico y movedizo, adquirió el predio de La Salada a fines de 1999, en sociedad con los empresarios bolivianos Corrillo Torrez. Aquel contrato inicial revelaba que “los compradores se obligan a transferir las acciones que adquieren a las personas que exploten los puestos en el Complejo Punta Mogote. A los que tengan un puesto de las medidas de 4 por 2 metros se le transferirán 40 acciones y a los que tengan puestos de 2 metros por 2 metros se le transferirán 20 acciones”. Luego se le sumaron los empresarios Jorge Preguerman y Aldo Presa.

De ahí en más, el inquieto Castillo no se quedó atrás a la hora de su expansión comercial y societaria. Para tal fin, tejió lazos societarios con diversos empresarios. Se instaló en la provincia de Mendoza, asociándose con el abogado y empresario Luis Souto, del estudio jurídico Souto y Asociados. Allí, en tierra cuyana, administran juntos La Salada de Cuyo, una especie de sucursal de la megaferia textil lomense. En los registros societarios de aquella provincia, ambos figuran como titulares de Juegos del Este SA, creada a fines de 2013 y radicada en Ruta Nacional 7, donde Castillo y Souto administran un predio de casi 60 hectáreas en el que además de la feria, hay viñedos.

No es la única sociedad que ambos tienen en común. También son socios en C Cuatro Publicidad, creada para dedicarse a la actividad publicitaria y editorial en general. Y también figuran como socios de Cocalo SA, una gran empresa creada en 2004, dedicada a la actividad agrícola-ganadera, hoy radicada en la provincia de Santiago del Estero y abocada a la producción de biocombustibles. Allí Castillo y Souto figuran nuevamente junto al empresario boliviano Antonio Corrillo Torrez.

Souto, gerente de Cocalo SA y socio de Castillo, formó parte de la comitiva con la que la presidente Cristina Kirchner viajó a la India en una misión comercial, en el año 2009. Cabe recordar que Castillo también tuvo ese privilegio, al ser parte de la comitiva que en 2012 viajó a Angola, de donde regresó con la confirmación de una inversión en Luanda para abrir una feria de 10 hectáreas. También representantes de La Salada estuvieron en la misión comercial a Azerbaiján. Pero Castillo y Souto no se limitan a inversiones argentinas, ya que ambos figuran como titulares y beneficiarios en una sociedad radicada en Panamá, uno de los grandes paraísos fiscales a nivel mundial.

En aquel país centroamericano ambos empresarios invirtieron en la compañía Manley Services Asset Corp, creada en julio de 2011 por el mismo bufete implicado en la causa de la ruta del dinero de Lázaro Báez: Mossack & Fonseca. Un dato por demás curioso es que algunos nombres y suscriptores iniciales que figuran en el acta original de esta compañía se repiten en varias de las 148 sociedades de Nevada (USA) denunciadas por José María Campagnoli en base a los dichos de Federico Elaskar y Leonardo Fariña.

Otro socio estratégico de Castillo es su pareja, Natalia Luengo, quien figura en varias sociedades junto al titular de La Salada, en inversiones diversificadas. Tal es el caso de Parque Industrial Marcos Paz SA, que forma parte del proyecto del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, el cual fue beneficiado con leyes de Promoción Industrial bonaerenses.

Castillo y Luengo son además socios en CH4 SA (empresa dedicada al transporte de cargas y fletes), en Haras Don Manuel SA (dedicada a la cría de caballos), Créditos La Salada SA (operaciones de inversión y financieras) y Mercado La Salada SA (venta de productos por internet). La feliz pareja reparte su tiempo entre los negocios, los campos y la imponente casona recientemente inaugurada en cercanías de Luján y Open Door. La compañera de Jorge Castillo también figura como titular de una compañía en Estados Unidos, en el estado de Florida. Allí dirige Milatian Inc, sociedad registrada hace poco más de un año, en enero de 2014, junto a Christian Zylberman.

En Miami suele vacacionar Castillo junto a su familia. Quizás esta reciente compañía fue creada para incursionar con una sede de La Salada en Miami, algo que Castillo ya había confirmado en 2011 pero que viene demorado hace un par de años debido al estricto cepo cambiario. Castillo invirtió en 2012 en un terreno ubicado en 25 St. y Palmetto Av. en donde desembolsará cerca de 8 millones de dólares.

Por último, el titular de la feria Punta Mogote figura también en los registros societarios de Paseo de Compras Alex SA, Paseo de Compras Vir SA y, ya en el rubro agrícola-ganadero, en Pinar Soñado SA (antes Pinar Avícola SA) y en Arrendamiento Agropecuario SA, en esta última nuevamente junto al empresario boliviano Corrillo Torrez.

Es decir todo un empresario que le disparo a la policía en un allanamiento

Por H.A.

