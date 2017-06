En el randazzismo le restaron importancia a la convocatoria de la ex mandataria. “Si solo le hablás a los tuyos, estás en problemas”, aseguraron desde el espacio

El peronismo de la provincia de Buenos Aires tiene una división bien marcada en los días previos al cierre de listas. Es kirchnerismo o randazzismo. Es Cristina Kirchner, la ex presidente que aún no confirmó si será candidata a senadora nacional, o es Florencio Randazzo, el ex ministro que tiene la aspiración de liderar al movimiento en los dos años que restan para llegar a la próxima elección presidencial.

En este martes feriado y frío de junio, Cristina concentró a más de 60 mil personas en el estadio de Arsenal de Sarandí. Allí sembró dudas sobre su futuro inmediato y se convirtió en el centro de un acto con impronta macrista. No estuvo marcado por la liturgia peronista del bombo, las banderas y los cánticos provocadores. Sino más bien abordado por una estética similar a la que suele usar Mauricio Macri en sus actos.

El discurso de Cristina cautivó a gran parte del arco político argentino. Pero no a todos. Florencio Randazzo no vio el acto. Ni siquiera siguió las alternativas a través de las redes sociales. Su interés estuvo puesto en otras actividades alejadas de la televisión. El ex ministro ya tiene decidido su rumbo y su objetivo. Camina por un sendero paralelo al que transita la ex mandataria, y parece no estar demasiado atento a sus palabras.

La decisión de Randazzo no fue la misma que la de los dirigentes que forman parte de su espacio e impulsan su candidatura. La mayoría siguió el discurso de la ex jefa de Estado. Algunos con más atención que otros. Todos con una visión crítica del contenido del mensaje. Uno de los hombres importantes en el esquema randazzista dijo haber visto a “una Cristina descafeinada”, mientras que otro destacó que “no hizo ni una mención al pueblo ni a la patria”.

Las posturas en el peronismo parecen irreconciliables. En el kirchnerismo hay dos caminos. Un sector tiene pensado trabajar hasta último minuto para convencer a Randazzo de sumarse a una lista de unidad y evitar dividir el voto en las elecciones; mientras que el núcleo más duro cree que el posible voto anti K, en el que confía el Gobierno para ganarle a la ex mandataria, se disolvería entre las listas de Cambiemos, el Frente Renovador y la que encabece el ex ministro. Es por eso que ya dejaron de pensar en la unidad y esperan en la confirmación de la candidatura de Cristina. Por su parte, Randazzo ya decidió presentarse a las PASO como candidato del PJ. Así se lo confirmó a 12 intendentes con los que se juntó el último lunes.

“En el ’83 llenamos 9 cuadras completas con (Ítalo) Luder y Herminio (Iglesias). No deja de ser tu público el que va. Demuestra capacidad de convocatoria nada más”, analizó uno de los armadores que tiene el randazzismo. La referencia al cierre de campaña justicialista en las elecciones que Luder perdió con Raúl Alfonsín está anclada en la cantidad de gente que convocaron en el acto y no en la errónea decisión del dirigente sindical Herminio Iglesias de quemar un cajón con los colores de la UCR.

En el randazzismo consideraron que el acto demostró la capacidad de convocatoria que tiene la ex jefa de Estado pero creen que el discurso sigue estando dirigido a los votantes que ya tienen asegurados. Es decir, a los ciudadanos que respaldan a Cristina Kirchner sin reparos ni cuestionamientos. “Si solo les hablás a los tuyos, estás en problemas”, sostuvo uno de los legisladores que forman parte del espacio.

“Su discurso estuvo destinado a dejar en evidencia que ella es el centro de ese espacio. Ningún dirigente la acompañó ni ella les agradeció nada”, reflexionó otro de los miembros del randazzismo, donde ya empezaron a delinear el armado de las listas y a ponerle nombre y apellido a las candidaturas.

Restan cuatro días para que los frentes electorales presenten las listas de candidatos y se acaben los misterios y las especulaciones. Randazzo sigue creyendo que Cristina Kirchner no será candidata. Y en el caso de que lo sea, sus planes no cambiarán. No hay negociación posible que modifique el recorrido que ya tiene pautado. El domingo 25 de junio habrá más certezas y menos dudas. Comenzará una nueva etapa en este extenso año electoral.

Fuente: Infobae