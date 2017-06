La ex Presidenta encabeza una presentación frente a su militancia. Coqueteo con la candidatura a senadora y un intento por mostrarse lejos de la política tradicional.

Cristina Fernández de Kirchner encabezará este martes un acto político donde todo redundará sobre su eventual postulación a senadora, a 4 días del plazo para dar a conocer las candidaturas de modo oficial.

La ex Presidenta e ideóloga de la alianza “Unidad Ciudadana” convocó al mitin a través de videos y mensajes desde las redes sociales bajo el lema #QuieroVerTuBandera. La iniciativa es que los asistentes vayan solamente con una bandera argentina, sin identificaciones de sectores políticos y apuntará a modificar alguna de las costumbres que mantuvo en sus presentaciones desde 2007, cuando fue electa jefa de Estado por primera vez.

El acto pretenderá mostrar otra imagen, alejada de los aparatos políticos, evitando los micros y con la exclusividad de banderas de color celeste y blanco. Cristina no confirmará su postulación pero todo gira en torno de ella: afiches con su rostro, videos con su imagen y su voz, más allá de la disfonía y el cansancio propios de los nervios por el regreso a la política mayor.

El escenario montado en el estadio “Julio Humberto Grondona” será más horizontal y no la tendrá a Cristina en un nivel más elevado, para mostrarla a la misma altura que el resto. Esta intención de mostrarla “en el llano” a la ex mandataria apunta a alejarla de una postura elevada o soberbia. El cambio fue sugerido por el elenco que la acompaña a Cristina en estas decisiones: La Cámpora, Oscar Parrilli y -desde hace unos días- el publicista Enrique “Pepe” Albistur, ex secretario de Medios de los Kirchner.

Además, el escenario no tendrá fondo sino que se verá una de las tribunas del club Arsenal. Detrás de CFK, sobre la calle Plaza, se apostarán los intendentes bonaerenses: esa será otra demostración de fuerza pues son 36 los que se reclutan tras Cristina, en detrimento de los 12 que rodean hoy a Aníbal Florencio Randazzo, el candidato que reclamaba PASO para enfrentar al kirchnerismo.

La forma de una T elegida para el escenario es una novedad en el proselitismo K pero no en la política: Sergio Massa ya la utiliza en sus presentaciones desde 2013. Pero ahora será inaugurada por Cristina y constará de una pequeña y corta pasarela al medio del campo de juego.

Precisamente en el terreno se podrán ubicar quienes vayan por su cuenta y las organizaciones ya tienen asignados lugares en las plateas. Pero, como imaginan un lleno completo, se colocarán pantallas LED en las afueras para que se pueda seguir el discurso de CFK, que será transmitido por el canal de YouTube de la ex mandataria. No se permitirá el ingreso de cámaras de televisión al campo de juego ni a las tribunas y los periodistas deben estar debidamente acreditados.

Cristina Fernandez de Kirchner en el Instituto Patria. Foto. Maxi Failla

Las pantallas LED estarán dispuestas en la intersección de las calles Nicaragua y Mujeres Argentinas, en Paso y Grondona y en Mitre y Mujeres Argentinas. Y habrá tres más que aún no se definió el lugar.

El discurso de la ex jefa de Estado comenzará entre las 15:30 y las 15:45 y, más allá de lo que digan, será seguido con total atención por las principales figuras del Gobierno nacional de Macri, el bonaerense de María Eugenia Vidal, el Frente Renovador de Massa y por los seguidores de Randazzo.

A la hora de saber qué hará Cristina, no habrá grieta.

Fuente: Clarín