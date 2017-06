El inédito plazo de la colocación del Global 2117 generó fuerte polémica por los costos que tiende a establecer



El Gobierno tomó ayer otros 2750 millones de dólares del mercado internacional con la emisión de un nuevo bono en esa moneda (el Global 2117), con vencimiento en 100 años, el plazo más largo en la historia del país, y validó una tasa del 7,91% anual. El título, que generó polémica entre los analistas del mercado, pagará semestralmente a sus tenedores un interés del 7,125% anual, lo que supone para el Tesoro sumar un costo de unos US$ 200 millones al año para honrarlo.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, explicó que la emisión buscó “balancear los plazos de la deuda” que, por la aceptación que tienen las Letras del Tesoro, “tiene un desarrollo local volcado al corto plazo”, al punto que un 20% del pasivo vence en un año. Pero también quiso aprovechar la dispar evolución que las tasas de la deuda de Estados Unidos (sirven de base para el precio final de estas colocaciones) tuvieron últimamente. Aludía al abaratamiento que, desde comienzos de mes, mostraron las más largas (la tasa a 30 años cayó de 2,87 a 2,79%) y el encarecimiento de las cortas (a 2 años subió de 1,27 a 1,36%). “Fue posible gracias a que recuperamos la credibilidad y la confianza del mundo”, valoró el ministro, quien detalló que se recibieron pedidos de compra por US$ 9750 millones y el Gobierno sólo tomó US$ 3,5 de cada 10 ofrecidos “para cuidar la tasa y mostrar que no hay apuro por fondos”.

Por sus características y costo futuro la emisión generó polémica. El Global 100, como ya fue bautizado, es un bono que sólo cumpliendo el pago de intereses permitirá a su tenedor recobrar el capital invertido en 14 años. De allí en más podrá anotar como ganancia neta la renta que perciba hasta la amortización final.

“La tasa parece baja en relación al pasado reciente y a nuestra historia, Pero es alta para el mundo de hoy. El colocador siempre va a resaltar que despejás necesidades de financiamiento, pero conceptualmente es transferirle a cuatro generaciones un sacrificio que no quiere hacer esta generación”, juzgó por Twitter el economista Agustín Monteverde.

“Creo que el objetivo fue mostrar acceso pleno al mercado y, a la vez, cubrir el bache financiero generado por el dólar quieto”, opinó el ex secretario de Finanzas Miguel Kiguel. Su colega Guillermo Nielsen calificó a la emisión como una “desubicación importante. Cuando emitís, el mercado te juzga por lo que estás haciendo. Si realmente confían en su plan deberían haber esperado para bajar más la tasa”, sostuvo.

Caputo pidió que se evalúe la emisión dentro de la estrategia por el acceso al financiamiento y el manejo de plazos. “Hoy el costo promedio de nuestra deuda en dólares es del 4,75% anual. Eso supone servicios por US$ 1000 millones al año”, detalló. Y reveló que cuando estaban negociando la forma de pagarles a los holdouts le habían ofrecido “emitir a 100 años a una tasa del 13,5%. Miren lo que avanzamos”, insistió.

El país se suma así a México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca y Suecia, que lograron financiamiento a un siglo. “Esto funcionará como un sello de calidad. Permitirá ampliar alternativas y puede ayudar a que las calificadoras de riesgo evalúen levantarle la nota al país”, se esperanzó Caputo.

El Global 100 fue vendido por Citigroup y HSBC (Nomura y Santander secundaron), bancos que deben repartirse una comisión equivalente al 0,12% de la emisión (US$ 3,3 millones), “de las más bajas que se pagan en nuestra región y en nuestra historia”, destacaron en Finanzas.

Al Gobierno le faltan unos US$ 5600 millones para completar sus necesidades de financiamiento, repartidos casi en mitades entre el mercado local y el exterior. Que haya participado el Nomura de la colocación de ayer muestra que una posibilidad será emitir en yenes.

Fuente: La Nación