El ex piquetero, que se quedó afuera del armado de Cristina en Provincia, dice que igual podría ser candidato.

¿Autocrítica? No, por ahora. El ex piquetero Luis D’Elía, relegado del frente que presentó Cristina en la provincia de Buenos Aires, se autodefinió como un ícono del “movimiento kirchnerista”. Y más: incluyó en esa categoría a dos de los dirigentes más cuestionados del espacio: Aníbal Fernández y Guillermo Moreno.

En diálogo con el programa “Resumen de una semana agitada”, en Radio Zónica, el dirigente K aseguró que es muy probable que se postule como candidato por su propio frente. Explicó por qué: “En el último año se fueron 40 diputados del Frente para la Victoria. Por eso yo inscribí este frente que convoca a votar por Cristina como senadora y cortar boleta por diputados que no vamos a traicionar a los trabajadores argentinos ni mucho menos a Cristina. Estoy analizando ser primer candidato a diputado nacional porque a mí me quieren los mismos que a ella”.

Y reveló su propia encuesta en redes sociales: “Cuando puse un tuit preguntando qué les parece votar por Cristina y Luis D’Elía como diputado nacional tuve 1.600 ‘me gusta’. Así que algo debe pasar. Pero sí tengo la gran contra de que no hay cultura de corte. Todavía no me midieron, pero ya fui diputado provincial con votos propios antes del kirchnerismo y en mi distrito (La Matanza) saqué más de 90 mil votos”.

Cuando se le consultó si cree que la decisión de ir por afuera del PJ y no dar PASO podría jugarle en contra al dividir en octubre los votos opositores, el dirigente aseguró: “En absoluto. No le hace mella a la performance electoral de Cristina. Se aplicó el mismo criterio con (Florencio) Randazzo que (Horacio) Rodríguez Larreta con (Martín) Lousteau en la Ciudad. Nadie tiene internas”.

Por otra parte, dijo que no siente que la ex presidenta le haya soltado la mano pese a haber quedado afuera de su frente. “Cristina es la dirigente más importante que surgió en nuestro país del 55 a la fecha junto a Néstor Kirchner. Lo único que tengo para ella son palabras de agradecimiento y reconocimiento. Así como no juega el PJ, mi partido tampoco. El PJ no está de la misma manera que no estoy yo. Decidieron sacarme por una cuestión compensatoria”

Fuente: Clarín