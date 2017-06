La bailarina contó que un “famoso” joven la invitó a salir el miércoles, pero la cita no se concretó. Pese al mal momento, revela que le da otra oportunidad. ¿Quién es él?

Naiara Awada nuevamente confesó sentir algo por alguien. No se sabe si es solo deseo, capricho u otra cosa. Pero se nota que su sentimiento es fuerte. Pese a que este joven la plantó, se anima a ir con todo en el amor.Tras sufrir un mal momento cuando sus propios fanáticos no asistieron a la “juntada” que organizó -por medio de las redes sociales- para pasar una tarde en el Planetario, ahora nada la detiene.



Naiara Awada va con todo a conquistar a un hombre.

No está claro lo que siente, pero según Awada, entre ella y un joven hijo de…hay calentura. La sobrina del presidente reveló que desea a Tyago Griffo, bautizado “El Bombón”. Se trata del hijo de Gladys “La Bomba Tucumana”, quien – por su gracia y carisma en la previa de su madre- fue convocado al plantel del Bailando, en reemplazo de José Ottavis.

El morocho es el nuevo cantante de Trulalá e incursionará en el baile. En tiempo récord, se prepara para debutar en la pista más famosa del país junto a Barby Silenzi. Sin haber demostrado su capacidad para el baile, el muchachito ya suma conquistas femeninas.



Le cortó el chorro: el hijo de La Bomba Tucumana no la pasó a buscar.

La morocha habría acordado con el tucumano verse el miércoles por la noche, pero la dejó plantada. “Ayer iba a salir con Tyago, y me plantó. Dijo que me iba a pasar a buscar tipo 9 y no me habló, ni me mandó ningún mensaje y me fui a mi casa”, reveló en una entrevista brindada a la radio La Once Diez/Radio de la Ciudad.

La bailarina lo elogió pese a que no salió con él y apostó a darle una segunda oportunidad. “A mí me encanta, me gusta para salir”, afirmó. Y pese a que aún no pasó nada entre ellos, Nai sostuvo que ya siente que la conquistó.

“Me endulzó un poco, me enamoró, así que vamos a ver qué pasa. No me voy a rendir tan fácil. Le mandé un mensaje hoy para darle otra oportunidad”, sostuvo.

Naiara le da otra oportunidad a Griffo.

“No nos besamos. Me da besos en la mejilla, me lleva de un lado para el otro en los cortes del programa. A Gladys ya le digo suegra

Se ve que la joven está decidida a ir por el joven cantante y lo demuestra con hechos. “Le escribí ‘te doy otra oportunidad, invitame a salir’ Estoy esperando”, aseguro. Pero por el momento no hay respuesta.

Lo llamativo es que Nai se imaginó hasta una reunión familiar y aún ni se dieron ni un beso. “No nos besamos. Me da besos en la mejilla, me lleva de un lado para el otro en los cortes del programa. A Gladys ya le digo suegra”, sumó. Pero la dueña del hit “La pollera amarilla” desaprueba la relación. “Mi hijo es un bebé, está aprendiendo a hablar. Tiene que recorrer mucho la calle, no es el momento de salir con nadie. Ella es divina pero no los veo juntos”, lanzó.



Naiara le da otra oportunidad a Griffo.

“No nos besamos. Me da besos en la mejilla, me lleva de un lado para el otro en los cortes del programa. A Gladys ya le digo suegra

Se ve que la joven está decidida a ir por el joven cantante y lo demuestra con hechos. “Le escribí ‘te doy otra oportunidad, invitame a salir’ Estoy esperando”, aseguro. Pero por el momento no hay respuesta.

Lo llamativo es que Nai se imaginó hasta una reunión familiar y aún ni se dieron ni un beso. “No nos besamos. Me da besos en la mejilla, me lleva de un lado para el otro en los cortes del programa. A Gladys ya le digo suegra”, sumó. Pero la dueña del hit “La pollera amarilla” desaprueba la relación. “Mi hijo es un bebé, está aprendiendo a hablar. Tiene que recorrer mucho la calle, no es el momento de salir con nadie. Ella es divina pero no los veo juntos”, lanzó.

http://www.bigbangnews.com