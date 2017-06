El oficial decidió ir a encarar al “trapito” en Palermo, donde estaba cobrando a los automovilistas por estacionar en una zona permitida.

Un agente de la Policía de la Ciudad se enfrentó a un trapito y lo echó de la calle en donde estaba cobrando a los automovilistas por estacionar. “Acá nadie va a cobrar un mango. Esta es mi zona”, indicó el oficial.

En el barrio porteño de Palermo, el uniformado le dijo firme al cuidacoches: “Vos no me vas a decir lo que tengo que hacer. Acá no trabaja más nadie, no van a cobrar un mango más”. El trapito de la cuadra fue interceptado por el oficial porque pretendía continuar cobrando a los conductores por estacionar en una zona en la que está permitido hacerlo.

“Grabame si querés, te doy mis datos, hacé la denuncia”, le dijo el policía a quien logró registrar el hecho que luego se volvió viral. Luego, en las últimas imágenes de la filmación, el agente señaló: “Acá hay libre estacionamiento, no hay estacionamiento medido y ustedes no pueden estar acá. No me importa si están hace 20 años”.

