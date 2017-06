El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, aseguró hoy que le “dan ganas de renunciar” a su cargo, tras confirmar que Lucas Nardi no dirigirá a su equipo.

“No uso redes. Pero vivimos en una sociedad compleja, poco tolerante y enferma. (Lucas) Nardi me dijo que no tuvo nada que ver con el tuit y le creo”, añadió el ex jugador e ídolo del “Pincha”.

“Es una situación difícil, para mí difícil de digerir. Nardi no va a dirigir a Estudiantes. Lo hará (Leandro) Benítez. No comparto nada de todo lo que pasó. Me dan ganas de largar todo”, afirmó un Verón compungido en conferencia de prensa.

