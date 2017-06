“Haremos el esfuerzo por la unidad, sino se da hay interna”, dijo en un acto en San Miguel. El miércoles se inscriben los frentes.

Daniel Scioli le bajó el tono a la amenaza de impedir una interna entre Cristina Kirchner y Florencio Randazzo y admitió esta tarde que si el ex ministro no acepta una lista de unidad, no tendrán más opción que enfrentarlo en las primarias.

“Haremos el esfuerzo por la unidad porque es lo que la gente nos pide para defenderla y si no se da la unidad, iremos a la interna y san se acabó”, dijo en la Sociedad de Socorros Mutuos de San Miguel.

Asistieron los concejales locales Juan José Castro y Bruno Baschetti; además de diputados nacionales y provinciales; entre otros dirigentes, se firmó un documento en el que quedó expresada “la necesidad de la unidad”.

Como explicó LPO, la semana pasada el kirchnerismo amenazó con dejar afuera a Randazzo de las primarias excluyendo al PJ del frente electoral en el que compita Cristina Kirchner. Sólo así no podría presentar avales y medirse con ella en primarias.

El ex ministro presentó su espacio, anunció que si es necesario competirá con frente propio y Cristina Kirchner no quiere ser responsable de dividir al peronismo y facilitar un triunfo de Cambiemos.

“Hay que poner límites al ajuste de este Gobierno, que trae como consecuencia el sufrimiento de la gente. Nuestro espacio tiene la responsabilidad de ser la alternativa para que los trabajadores, los jubilados, los empresarios pymes, vayan en busca de un voto en defensa propia”, admitió el exgobernador.

“El voto es el instrumento claro y contundente para decirle al Gobierno que así no se puede más. Hay gente que tenía esperanza y hoy tiene decepción, tristeza y bronca. Es a esa gente a la que tenemos que defender”, destacó.

