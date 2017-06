De manera sorpresiva, el intendente y los empresarios desconocieron la reincorporación de los despedidos.

Tras anunciarse a última hora del lunes un acuerdo para levantar el paro de choferes de colectivos en Córdoba, el intendente Ramón Mestre y los empresarios desconocieron la reincorporación de los despedidos y la UTA decidió continuar la medida de fuerza, que ya lleva nueve días.

“Cerca de las 9 de la noche (de ayer), habíamos conseguido un importante acompañamiento de los delegados que estaban dispuestos a levantar la medida pero, a último momento, se produjo una complicación”, explicó el ministro de Trabajo provincial, Omar Sereno, en diálogo con radio Cadena 3.

El funcionario del gobierno de Juan Schiaretti agregó que el contratiempo estuvo “motivado por una interpretación divergente que hacen los empresarios (de colectivos) con relación al acuerdo que firmaron el 9 de junio con la UTA”. Ese convenio “establecía cierta garantía para que los choferes que habían sido sancionados, despedidos o intimados en el marco de la situación de conflicto y de ilegalidad tuvieran una mínima garantía de continuidad una vez que acataran el instrumento de la conciliación (obligatoria)”.

Por su parte, el delegado Marcelo Marín advirtió que no permitirán “ningún trabajador despedido”. “(Anoche) estaba todo perfecto. Nos dieron las actas, que fueron las que leímos adelante de los trabajadores, con cómo era el tema de los despedidos. Ahora, estamos esperando que alguien se haga responsable y cargo. Nosotros no nos vamos a sentar a ninguna mesa de diálogo sin el tema de los despedidos adentro”, indicó.

Según los trabajadores, lo que se había acordado era la reincorporación de los por lo menos 80 despedidos, el pago de los días no trabajados por el paro, y que se continuaría discutiendo la paritaria. Cabe recordar que la UTA cordobesa no acepta el acuerdo del gremio a nivel nacional, que conduce Roberto Fernández aliado a Guillermo Dietrich. Ese acuerdo establece un aumento del 21% en tres cuotas, mientras que los cordobeses reclaman 32,5%.

El primero en negar el acuerdo fue Mestre. “Quiero dejar en claro que el municipio no ha sido parte de ningún acuerdo, ni ha participado ni ha sido convocado a ninguna reunión en el día de la fecha”, señaló el intendente radical a última hora del lunes.

La Municipalidad rechaza las condiciones de este "supuesto acuerdo" ilegal del cual el Municipio no ha participado. — Ramón Mestre (@ramonjmestre) 13 de junio de 2017

“La Municipalidad rechaza las condiciones de este ‘supuesto acuerdo’ ilegal del cual no ha participado”, escribió en Twitter. “Los trabajadores despedidos han perdido su puesto y las horas no trabajadas no serán abonadas. No hay ni ha habido ningún acuerdo. No se puede premiar ni a la ilegalidad ni a la violencia”, desafió Mestre, que como explicó LPO apuesta a romper la huelga con la declaración del transporte como servicio esencial, algo que también promueve el gobierno de Macri.

Ante la continuidad del conflicto, el Ministerio de Trabajo provincial convocó para este mediodía a las autoridades municipales, a las empresas de colectivos y a la UTA en un nuevo intento por destrabar el conflicto en el transporte urbano.

La continuidad del paro obligó a las autoridades a mantener el plan de emergencia para que circulen unos 200 colectivos custodiados por fuerzas provinciales y nacionales.

