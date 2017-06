La intendenta de La Matanza Verónica Magario, reclamó a la gobernadora María Eugenia Vidal que atienda los reclamos de los municipios relacionados con la inseguridad. “La Provincia no nos manda recursos y nos tiene en un abandono absoluto”, denunció la jefa comunal al tiempo se quejó que se envía ayuda cuando los hechos de violencia ya fueron consumados.

“Le hicimos una carta a la Gobernadora, queremos que nos atienda para poder charlar específicamente sobre la instrumentación de acciones en los casos de inseguridad que se vienen repitiendo”, señaló en declaraciones a C5N en relación al asesinato de una pareja de jubilados en Lomas de Zamora.

Magario recalcó que la ayuda debe ser “de manera permanente e integral” y que no sirve cuando “hay muertes”. Denunció que no ingresan nuevos policías municipales y tampoco envían nuevos patrulleros. “En la provincia se compraron 1.000 patrulleros, pero acá no llegó ninguno”, lanzó.

“La verdad que nos sentimos ciudadanos de segunda y en la Ciudad de Buenos Aires son ciudadanos de primera”, dijo en relación a las políticas nacionales en la materia. Para graficar comentó que en la Ciudad hay 2.8 millones de habitantes y en La Matanza hay 2 millones, mientras que en el distrito de Larreta hay un policía cada 123 habitantes en su territorio hay uno cada 400 habitantes. “Estas diferencias son las que van generando que no tengamos la mismas posibilidades”, resaltó.

“Por todo esto le pedimos a la gobernadora que nos atienda para que busquemos soluciones de conjunto porque no da para más esta situación, el delito cada vez es más violento en nuestras ciudades”, concluyó.

Durante la tarde, los intendentes de la Primera y Tercera Sección Electoral reclamaron a través de un comunicado, a la gobernadora María Eugenia Vidal “que intervenga y adopte medidas concretas para frenar la inseguridad” y solicitaron ser convocados a una reunión para tratar el tema.

“Considerando que la Policía Bonaerense y la Policía Local dependen operativamente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, requerimos que la Gobernadora instrumente acciones frente a los casos de inseguridad que se repiten dejando como saldo la pérdida de vidas inocentes”, indicaron los jefes comunales según un comunicado de prensa del Municipio de La Matanza que dirige Magario.

http://www.ambito.com