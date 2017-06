Se decidió la reducción del presupuesto destinado a la subvención de medicamentos y ahora limitó las partidas destinadas a personas con capacidades diferentes. Los ajustes de la gestión macrista.

1- Recorte de pensiones por discapacidad

El ministerio de Desarrollo Social eliminó en lo que va del año unas 70.000 pensiones por discapacidad, tal como publicó Clarín. Se trata de un recorte que se acentuó en los últimos tres meses: en lo que va de junio, la cartera de Carolina Stanley le quitó el beneficio de $4.776 a unas 16.457 personas con capacidades diferentes.

Para llevar adelante esta iniciativa, el ministerio de Desarrollo Social decidió aplicar un olvidado decreto 432 de 1997 que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan una pensión.

En concreto se quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges o tutores tengan un ingreso formal de $21.000.

2- El PAMI limitó la entrega de medicamentos

El organismo modificó los requisitos para obtener el subsidio social para medicamentos ambulatorios gratuitos y estableció que sólo se les otorgará a aquellos que cobren menos o el equivalente a 1,5 haberes previsionales mínimos (8491,7 pesos mensuales).

Lo cierto es que quedaron excluidos dos grupos importantes, que afectaron a la clase media: quienes ya cuenten con una prepaga y los que tengan un vehículo con una antigüedad menor a 10 años (con excepción de quienes cuentan con un certificado de discapacidad). Tampoco podrán adquirir medicamentos gratis los que posean más de una propiedad, embarcaciones o aeronaves.

3- Fin de la moratoria para sumar jubilados

En los primeros meses de 2016, el Gobierno confirmó que la moratoria previsional que vencía en septiembre de ese año no iba a ser renovada. La medida significaba que los trabajadores que cumplían la edad de jubilarse a partir de ese momento pero que no contaban con los aportes correspondientes por no haber sido registrados por sus empleadores no podrán acceder a los haberes previsionales.

En aquel entonces, el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, consideró que el trabajador que cuenta con los 30 años reglamentarios de aportes previsionales no debería cobrar lo mismo que el que no los tiene, como ocurre en muchos casos.

http://www.bigbangnews.com