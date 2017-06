El intendente de Lomas de Zamora se refirió a los últimos hechos de inseguridad en su partido

Lomas de Zamora es una de las zonas más calientes del delito en la provincia de Buenos Aires. Dos hechos recientes lo confirman. La semana pasada, un niño de 3 años fue asesinado de un balazo cuando iba a comprar una pizza con su papá. Y este fin de semana murió una pareja de jubilados cuando sus secuestradores chocaron contra un árbol.

Los vecinos están angustiados, desesperados, llenos de impotencia. Un cóctel de sensaciones que intentaron hacer públicas anoche, en una movilización a la comisaría local. Durante la manifestación, hubo insultos hacia el intendente, Martín Insaurralde, quien este lunes hizo su descargo: “¿Te pensás que no me duele? La gente que me putea tiene un dolor enorme y tiene razón”.

El intendente aseguró que siente la misma bronca que los vecinos cuando escucha el reclamo de que el patrullero no pasa o cuando se entera de otras irregularidades. Dice que hace todo lo que está al alcance pese a que su competencia es limitada en el área de seguridad. Por eso considera que llegó el momento de dejar la política de lado y conformar un gran acuerdo entre todas las fuerzas para abordar una de las principales problemáticas de la provincia de Buenos Aires.

“La gobernadora María Eugenia Vidal tiene una oportunidad histórica”, planteó. Por lo pronto, este mediodía se reunirá con el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, con quien dijo tener una relación excelente.



Los vecinos de Lomas de Zamora incendiaron la casa del presunto asesino de Agustín, el niño de 3 años que había salido a comprar una pizza con su papá (@jlzorzi)

Insaurralde se manifestó a favor de debatir un nuevo régimen penal juvenil. Recordó -en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red– que en su fugaz paso por la Cámara de Diputados presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Hoy el Gobierno tiene un anteproyecto en marcha, que se fue retrasando más allá de las promesas realizadas por el presidente Mauricio Macri en la apertura de las sesiones ordinarias.

El jefe de la Policía, Fabián Perroni, planteó otra mirada. Dijo que la solución de fondo no pasa por encarcelar menores, sino trabajar para incluir a las sectores postergados. Además, se quejó de la “puerta giratoria” en la Justicia que beneficia a los delincuentes.

