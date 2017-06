De acuerdo a la justicia de los Estados Unidos la lista de coimeados por Odebrecht asciende a 42 personas.

Se trata de 42 funcionarios y empresarios argentinos que fueron mencionados por los directivos de la constructora brasileña.

Estos directivos dieron los nombres para obtener condenas menores en la causa en la que se encuentran procesados penalmente. Están acusados de pagar sobornos para obtener contratos de obra pública en todo el continente americano y en algunos países de África.

Según trascendió, los directivos no solamente dieron nombres de los sobornados, sino la fecha, los bancos y las sucursales mediante las que efectuaron los pagos. También aportaron números de cuentas y detalles sobre si éstas pertenecían a empresas offshore.

La lista todavía no salió a la luz, pero se especula que uno de los más perjudicados sería el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Además de funcionarios de la gestión de Cristina Kirchner, se ha hablado de empresarios cercanos a Mauricio Macri.

Cabe destacar que los nombres que figuran en la lista serían conocidos por el Gobierno Nacional. En efecto, durante las últimas semanas enviados de las carteras de Justicia y Seguridad viajaron a Brasil y los Estados Unidos para agilizar el intercambio de información.

Otros de los complicados serían el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el ex titular de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Carlos Ben; el ex subsecretario en la Secretaría de Coordinación y Control de Planificación (bajo la órbita de De Vido), Roberto Baratta; y el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, cercano al ex ministro de Planificación Federal.

Además, se cree que en la lista estaría incluida la empresa IECSA, cuyo director comercial es Javier Sánchez Caballero. La particularidad de esa firma es que entre sus accionistas se encontró en algún momento Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

De momento la lista no trascendió oficialmente. Tampoco es claro cómo se la incorporaría como prueba judicial y qué se está esperando para darla a conocer.