Macri, Carrió y Larreta participaron de una actividad en el Patio de Los Lecheros en Caballito.

El presidente Mauricio Macri, el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la diputada Elisa Carrió participaron de la recorrida por el Patio de los Lecheros en el barrio porteño de Caballito y conversaron y se sacaron fotos. Fue la primera recorrida porteña de cara a la campaña electoral.

En el marco de una conferencia de prensa informal y rodeada de vecinos y simpatizantes, Carrió opinó sobre el panorama electoral porteño. “Lousteau tiene todo el derecho a competir. Los que construimos Cambiemos seguimos juntos”, definió Carrió en una rueda de prensa en el Patio de los Lecheros

También se quejó porque no podrá utilizar el nombre Cambiemos en la disputa porteña. “Me hubiera gustado que pudiéramos llevar el nombre Cambiemos”, señaló. El frente electoral del oficialismo porteño se llamará Vamos Juntos, ya que al no ser parte la Unión Cívica Radical (que apoya a Lousteau) no pueden utilizar la marca Cambiemos a riesgo de ser impugnados en la Justicia.

La diputada, una de las fundadoras de Cambiemos junto con Macri y el radical Ernesto Sanz, se refirió a la exigencia que planteó Lousteau por participar en una PASO de Cambiemos, algo que le fue negado por el oficialismo y lo obligó a presentarse con su fuerza ECO, con la que compitió en la segunda vuelta contra Rodríguez Larreta. “No es necesario (hacer una PASO), si no tenemos nada que discutir”, sostuvo.

Según pudo saber Télam de una fuente de la Coalición Cívica que participó de la actividad con vecinos, las recorridas de Carrió con Larreta y dirigentes de Cambiemos se reproducirán con la misma estética que la de hoy.

El lanzamiento oficial de Vamos Juntos será el 24 de junio, después del cierre de listas. Por ahora, no está programado un acto político tradicional para presentar el espacio, supo esta agencia de la misma fuente.

La investigación por las coimas de Odebrecht

“Tenemos que saber qué funcionarios recibieron coimas”, adviritó Elisa Carrió durante el lanzamiento de la alianza “Vamos juntos” de cara a las elecciones legislativas en las que aspira a retener su banca, tras ser consultada por el viaje que jueces y fiscales harán a Estado Unidos para conocer más datos sobre las coimas de Odebrecht.

“Los empresarios que pagaron coimas protegen a De Vido pero no este Goobierno. Quiero hacer muchos hospitales con la plata de De Vido”, soltó Carrió al ser consultada por el poco avance que hay en la investigación por el Caso Odebrecht.

Según Carrió, no es trascendente que un agente brasileño de Odebrecht termine condenado en la Argentina, sino que hay que apuntar a los empresarios y funcionarios locales: “Hay empresas argentinas y Odebrecht. A nosotros nos interesa saber los funcionarios y las empresas argentinas”.

Carrió reclamó recuperar el dinero de los sobornos. “Quiero hacer muchos hospitales con la plata de De Vido”, reflexionó antes de retirarse para continuar con la recorrida vecinal en Caballito.

