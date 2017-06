Un nene fue asesinado por un adolescente y el intendente reflotó el debate que fue eje en su campaña de 2013.

Lomas de Zamora estalló de furia este jueves. Los vecinos de Villa Centenario prendieron fuego la casa del adolescente acusado de matar a un niño de 3 años y muchos reclamaron al intendente, Martín Insaurralde, quien pidió “un debate sobre qué hacemos con nuestros menores”.

Su respuesta fue que hay que rediscutir el régimen penal juvenil, uno de los ejes de su campaña cuando fue candidato en 2013 y una propuesta que presentó en 2014 pero nunca fue tratada en el Congreso.

“Necesitamos un debate sobre qué hacer con nuestros menores. Cuando fui legislador presenté una propuesta de nuevo régimen penal juvenil. Seguro hubo muchos sectores que no estaban de acuerdo. Mi proyecto tenía que ver con q había una demanda sobre qué hacer con esos menores que delinquen. Fue en 2014 y nunca más se trató en el Congreso de la Nación”, dijo en una entrevista con Radio Mitre.

Insaurralde también detalló que la Policía busca a un joven de 14 años que sería coautor del asesinato de Agustín y detalló que ambos conformaban una banda que “no se dedicaba a asaltos importantes”. El intendente insistió en que hay que entender “qué hacemos con las familias que son o no responsables de esos menores y qué hace el Estado con esos menores” que cometen actos delictivos.

Y agregó: “Tenemos una población que delinque, tiene armas y abogados que saben cómo hacer para que entren por una puerta y salgan por la otra. Lo que le pasó a Agustín es desgarrador”.

La protesta de los vecinos

Insaurralde manifestó que el crimen de Agustín Bustamante al momento que iba a comprar una pizza con su papá fue “un hecho aberrante”, por lo que expresó, en declaraciones a radio Mitre, que “hoy para Lomas de Zamora es un día de luto”.

“Tenemos que trabajar y buscar cómo podemos solucionar este problema que tiene la provincia de Buenos Aires y mi distrito”, sentenció, y agregó que confía “en la buena fe” de la gobernadora María Eugenia Vidal para solucionar este tema.

En este sentido, puntualizó que hay que “poner sobre la mesa la discusión de la inseguridad, delimitar responsabilidades, trabajar en conjunto y conformar nuevas fuerzas preparadas para que los municipios puedan trabajar” porque, aseveró, “lo que pasó va más allá de Lomas de Zamora”.

Sin embargo, Estos chicos no nacieron en este año y medio durante años no le dieron nada. No podemos pretender ingenieros, maestros, obreros, albañiles sino les dieron nada hoy disparan sin problema este es un trabajo que va a llevar años. Al padre le vieron un uniforme y le dispararon, señalaron a LPO desde la cartera de Seguridad bonaerense.

http://www.lapoliticaonline.com