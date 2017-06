Anunciado con bombos y platillos como uno de los participantes del Bailando 2017, en las últimas horas desde la productora Ideas Del Sur decidieron tomar la sorpresiva decisión de eliminar a Jose Ottavis (36) del certamen de baile.

La noticia fue confirmada por José María Listorti (44) en Este es el Show,que explicó las razones de la determinación. “En ningún momento cumplió con los ensayos. Es una lástima”. Paula Chaves (32) explicó: “La producción se vio obligada a desvincularlo, porque nunca pasó esto. Siempre tenemos famosos, coachs o bailarines que llegan tarde, pero nunca se llegó a este punto. Que una persona haya faltado a cuatro ensayos, que haya dejado colgados a sus compañeros en su propia casa. Tampoco pasó que hayan faltado al ensayo de piso que requiere un montón de preparación”.

“El ejemplo que tienen que dar los que nos representan es el esfuerzo del trabajo, el compromiso y la responsabilidad. Nito Artaza era senador e hizo el Bailando”, dejaron en claro.

Recordemos que Ottavis tenía a Barby Silenzi (32) como compañera, y fue objeto de un duro cuestionamiento del conductor: “A mí no me causa gracia que este señor que nos representa, porque es diputado, tenga tan poca responsabilidad por el trabajo. Nos representa y el ejemplo que tienen que dar los que nos representan es el esfuerzo del trabajo, el compromiso y la responsabilidad. Nito Artaza era senador nacional e hizo el Bailando. A lo que voy es a que hay que hablar, no puede no atender el teléfono. Me preocupa”.

