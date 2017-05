El fiscal de Delitos Complejos de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, dijo que Laura Miller (42) “no está exenta” de la causa que investiga el hackeo informático al municipio de 25 de Mayo. Su marido, Nicolás Traut (39), es investigado por defraudación a la administración pública, acusado de haber sido partícipe del robo de 3,6 millones de pesos de las cuentas bancarias de la localidad bonaerense.

El fiscal confirmó que la artista será citada a declarar y que sigue bajo investigación: se están analizando al menos cinco cuentas bancarias que fueron abiertas a su nombre y el depósito de $280 mil pesos en una de ellas, previo a la fecha en que se hizo el robo al municipio. Bidone dijo que, según Miller, el dinero provino de la venta de una obra de arte.

“Se ha solicitado información crediticia y bancaria respecto de ella, con lo que no está exenta, como no lo está otra persona vinculada con Traut y demás. Lo que hay que evaluar es si tiene una relevancia penal o no. Todavía no fue citada a declarar, la vamos a citar, estamos viendo bajo qué figura”, explicó Bidone en el programa radial No descansaré.

Se difundieron varios audios entre Laura Miller y su marido en los últimos días. En uno de ellos la cantante le dijo: “El corrupto y el ladrón sos vos”. Luego, ella declaró que “sospechaba que había robado” pero “no tenía pruebas para acusarlo”.

El abogado de Laura Miller, Mauricio Libster, aseguró este domingo que “aunque ella hubiese querido denunciarlo, no hubiese podido” por una cuestión legal especificada en el artículo 178 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. “Hay una prohibición expresa de que un cónyuge denuncie a otro, a excepción que el delito afecta a esa persona. Cuando son actividades que afectan a terceros, la esposa tiene prohibido denunciar a su marido”, explicó en el ciclo Implacables, al tiempo que afirmó que todo lo que está sucediendo es “muy denigrante y doloroso” para la artista.

Gastón Francone, abogado de Traut, habló en C5N y dijo sobre su cliente, que fue excarcelado la semana pasada: “Nicolás no puede ser hacker de nada. Le jugó una carta desfavorable la mediatización de esto, si no hubiera sido excarcelado a los cuatro o cinco días”.

El hackeo se produjo en la noche del domingo 20 de noviembre de 2016, pero fue detectado al día siguiente, a las 11 de la mañana, por el tesorero municipal. El pasado 18 de abril Nicolás Traut fue detenido en su departamento de Puerto Madero, donde vivía junto a Laura Miller, por el personal de la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal.

