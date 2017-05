Luis Fonsi mostró su peor cara durante la separación con Adamari López, debido a que el cantante no solo le pidió el divorcio por teléfono, sino también la humilló como mujer tras su tratamiento contra el cáncer.

Luis Fonsi se encuentra en la cima del éxito gracias a su tema ‘Despacito’, que incluso fue cantado por el polémico Justin Biber; pese al éxito, esta vez el cantante vuelve a dar que hablar, pero por haber tenido una terrible reacción cuando su ex esposa padecía de cáncer.

Cuando el puertorriqueño fue consultado respecto al fin de la relación, reveló que este fue uno de los peores episodios de su vida, pero hasta el momento no había salido a la luz la historia de maltrato en contra de su pareja, que luchaba por su vida por culpa del cáncer.

Adamari López dejó fríos a sus fans al revelar los duros episodios de su separación en el libro, donde confesó el duro momento que vivió. “Estuvo ahí en todo momento. Eso lo agradezco infinitamente. Pero así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes”, reveló la actriz.

Adamariz confesó que Fonsi no estuvo dispuesto a luchar por el matrimonio, y fue él mismo quien solicitó la separación por teléfono. “Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba. Mi cuerpo cambió. No me conservé igual de delgada. Estaba hinchada. Estaba, como de alguna manera, deforme”, dijo Adamaris.

En sus revelaciones, la actriz terminó confesando que fue destruida por un fuerte comentario de Luis Fonsi, y entre lágrimas, contó que él le dejó en claro que ya no la deseaba como mujer, pese a que tenía conocimiento del duro momento que afrontaba.

“Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo”, detalló la villana de telenovelas.

