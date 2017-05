El mediático abogado valoró las medidas aplicadas por Cambiemos y se animó a desafiar a la ex presidenta.

El abogado Fernando Burlando se prendió a la interna peronista de manera inesperada al blanquear que le propusieron ser candidato dentro del peronismo. “Estoy dispuesto a enfrentar a la ex presidenta Cristina Kirchner en las elecciones”, lanzó Burlando.

En diálogo con Ronen Szwarc (Delta 90.3), Burlando aseguró que toma como “una iluminada distinción” que lo convoquen a ser candidato dentro del peronismo aunque no blanqueó quién fue el le acerco el ofrecimiento. “Para mí es una iluminada distinción que me convoquen a ser candidato dentro del peronismo, pero la decisión debe ser tomada con mucha tranquilidad y seriedad”, contó y agregó que su definición la dará a conocer esta semana.

Al opinar sobre la gestión de Cambiemos, se mostró satisfecho con lo hecho hasta acá. “El ajuste que hizo el presidente Mauricio Macri fue necesario”, confesó. “El gobierno del presidente Mauricio Macri no encuentra una salida económica. Me da la sensación de que algunos funcionarios tienen miedo de trabajar y hacer las cosas. Cuentan con el dinero para hacer obras y no las concretan”, agregó.

Burlando dejó abierta la posibilidad de presentarse. “No tengo nada decidido”, afirmó. “Estoy preparado para ser político porque soy muy transparente y siempre he tratado de tener una vida muy prolija. No tengo muchos blancos para que ataquen”, sumó.

Muy crítico de la política local, Burlando dijo que “la política argentina es nefasta” y marcó que “está muy deteriorada desde hace mucho tiempo en cuanto a educación, salud, seguridad”.

Al hablar sobre sus iniciativas en caso de ser elegido, Burlando reconoció: “Uno de mis proyectos sería mejorar el tema de Seguridad y Educación. No puedo concebir que muchos de los argentinos no queramos a nuestra Patria como cuando yo era chico”.

