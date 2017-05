El randazzismo no cedió al pedido de unidad de Cristina Kirchner. Desde el Frente Renovador respondieron las acusaciones del gobierno contra Sergio Massa, al que llamaron “tribunero”. En Cambiemos, Ricardo Alfonsín cruzó al vicegobernador Daniel Salvador por el espacio en las listas de la UCR

La campaña electoral ya empezó. Todos los partidos y candidatos comenzaron a cruzar acusaciones, reproches y pedidos. A cuatro semanas del cierre de las listas y a poco menos de tres meses de las PASO, los dirigentes más importantes del país subieron la temperatura de la vida política argentina.

La UCR divide a Cambiemos

En Cambiemos, el radicalismo, uno de los partidos que integra la coalición, atraviesa una discusión interna por el protagonismo dentro del espacio gobernante. El diputado Ricardo Alfonsín salió hoy al cruce del vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador.

Luego de que Salvador respaldara la candidatura del médico Facundo Manes y resaltara el rol “protagónico” de la UCR en Cambiemos, Alfonsín le respondió: “A los candidatos del radicalismo, sean los que fueran, los elige el radicalismo, no el PRO”.

“Salvo que no me hayan dicho la verdad, hasta ahora nadie en el partido ha propuesto nombres”, destacó el legislador radical. En un comunicado, sostuvo que no habló de nombres y no cuestionó la candidatura de Manes porque “nunca personaliza”. Alfonsín reclama espacios en las listas de Cambiemos para referentes del radicalismo.

En declaraciones a radio Cooperativa, el vicegobernador provincial luego señaló: “No tiene sentido, expresar una diferencia pública con él (Alfonsín), porque estamos en cosas más importantes, por ejemplo trabajando para una gestión de gobierno”.

Acusaciones cruzadas entre el Frente Renovador y Cambiemos

“Con Massa tuvimos muy buen diálogo a principios del año pasado. Apoyó hasta un momento donde pensó que se complicaba. Por eso dijimos que es la persona menos confiable y creo que la Argentina lo sabe: es una persona tribunera que dice lo que la gente quiere escuchar para tratar de llegar al poder”, disparó el jueves por la noche el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en declaraciones al canal América.

Tras la presentación de la sociedad entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer, Peña criticó con dureza al líder del Frente Renovador, y comparó al diputado con la ex presidente Cristina Kirchner, al señalar que “para crecer” ambos “necesitan que la vaya mal” al Gobierno.

Tanto Peña como Gabriela Michetti, que brindó una entrevista en radio Belgrano, coincidieron en criticar el plan que Massa y Stolbizer lanzaron semanas atrás, y en el que le exigen al Gobierno bajar los precios de los alimentos que integran la canasta básica. “Decir que se puede bajar los precios con el déficit que dejó el Gobierno anterior es tomarle el pelo a la gente, es faltarle el respeto”, precisó la vicepresidente.

Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, remarcó que el “foco” del Gobierno “está puesto en resolver problemas, más que en lo que puedan decir Cristina o Sergio, dos vertientes más o menos de los mismo”. “Una es ex presidenta y otro es ex jefe de Gabinete de la ex presidenta, y más o menos plantean lo mismo”, añadió el funcionario nacional.

A través del diputado Marco Lavagna, el Frente Renovador salió a responderle a Peña: “Le recuerdo que los que prometían pobreza cero eran del Gobierno nacional y eso era tribunero”, sostuvo.

En declaraciones a radio Rivadavia, el diputado massista advirtió que “el Gobierno nacional no tiene una hoja de ruta ni voluntad de diálogo” y consideró, además, que con la gestión del presidente Mauricio Macri “parece que no cambió tanto el tema de la corrupción”.

En tanto, su compañero de bloque José Ignacio de Mendiguren buscó diferenciar del kirchnerismo al sector político de Massa y, en referencia a las elecciones legislativas de 2013, aseguró: “No tenemos nada de kirchneristas porque fuimos quien derrotó al kirchnerismo. Queda claro que no somos kirchneristas”.

La interna del peronismo

Dirigentes cercanos al ex ministro del Interior Florencio Randazzo ratificaron hoy que la intención de su espacio es competir en las PASO, al rechazar la propuesta de la ex presidenta Cristina Kirchner de confluir en una lista única.

“Nos parecemos con Cristina en buscar la unidad, pero no nos parecemos en la forma de buscarla”, afirmó el jefe de campaña de Randazzo, Alberto Fernández, luego de que la ex presidente señalara que está dispuesta a ser candidata pero sólo si se logra una propuesta de consenso, sin PASO.

Por su parte, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, aseguró que “Randazzo va a ser candidato en las PASO, está convencido de eso”. “Me parece que lo que todos los peronistas tenemos que entender que las PASO son en el marco de una ley que es muy útil para fortalecer a los candidatos”, expresó.

Otro de los dirigentes del randazzismo que pidió las elecciones primarias fue el senador nacional Juan Manuel Abal Medina. “Nosotros sabemos que vamos a participar de las PASO y que nuestro candidato va a ser Florencio Randazzo. Después, lo que haga el resto, no lo sabemos”, sostuvo.

De la otra vereda, el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, sostuvo que la ex presidente “dio un paso más” hacia una posible candidatura y le advirtió al randazzismo que “no existe una persona que tenga mejores posibilidades para ganarle a (Mauricio) Macri la elección”.

“Convocó a la unidad y claramente le está pidiendo a Randazzo que vaya en una sola lista. Creo que de acá al 24 de junio cuando cierren las listas, tal vez haya posiciones para hacer la lista de unidad”, destacó el diputado en declaraciones radiales.

Por su parte, el diputado nacional del Frente para la Victoria Edgardo Depetri consideró que en Buenos Aires “nadie puede ganarle solo” a Macri, “ni siquiera” Cristina Kirchner, por lo que coincidió en la necesidad de reagrupar al campo “nacional y popular”.

Fuente: Infobae