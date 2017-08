Las informaciones ocurridas en el acontecimiento de Gendarmería como el robo a la unidad de inteligencia, que no es sino una demostración de fuerza, se enmarca también en un sistema de desestabilización que usa mano de obra

Esto es ex Polis Bonaerense, ex PFA y Grupos del Ejército. Qué nada tiene que ver con las purgas en la provincia o hechos delos sobres, más bien actúan en forma de coyuntura.

Los investigadores en el caso del Fiscal de la Plata Manejan 3 hipótesis:

La primera es de los Grupos de Tareas para desestabilizar. Le pegaron a Patricia Bullrich , hoy le pegan a Cristian Ritondo. Mañana atacan a un ministro a, A Vidal, a un Juez O un Juzgado federal o a Martín Ocampo. O le secuestran una secretaria a Larreta o a Lilita. La 2d Hipótesis tiene que ver que el fiscal se hizo un asunto operación para victimarse. Aunque por supuesto no hay un objetivo Claro en ese sentido. La 3ra hipótesis se basa no solo en los “caranchos” con la mano de obra desocupada los GT, o servicios que tocaron intereses y también otras causas que tienen que ver con prostitutas. Y trata. Y narcos. ya que los estudios tienen a muchos defendidos (“) Los investigadores llegaron a la conclusión que esto no es el vuelto de la Bonaerense por lo sobres o por desplazar a 7 comisario generales. Todos los servicios de Inteligencia consultados opinan de una operación y sin dudas apuntan contra Ritondo, no en forma personal o particular sino como mensaje a Mauricio Macri. Por parte de las mafias, considerando que detrás delos caranchos se esconcen también las defensa de los narcos de la Matanza, Moreno, San Martin etc.

El fiscal es un medio y lo que hicieron fue terrorismo político.

Nuestra fuente afirma que seguirán hechos de este tipo hasta posiblemente bombas en cines o centros COMERCIALES, sin matar personas, pero la hora de generar pánico y desestabilización

No saben si realmente el Grupo de Tareas que operaron en Gendarmería es el mismo ( una persona) contra el fiscal. Hasta puede ser un tema para desviar la atención lo de la bonaerense, Se trata si de una operación de inteligencia, cuyo mensaje no es el fiscal . Es para Maurico Macri. Y los intereses no están contra Ritondo ni Vidal …

Pero ciertamente esto seguirá:

Aquí un informe de Inteligencia que generó controversia en la Presidencia de la Nación por lo cual nos “chuparon los TW”

Ahí se los publicamos.

Por HA

