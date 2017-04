Wagner confesó el brutal femicidio de Micaela: “Fui yo, pero mi jefe también participó”

El hasta ahora único sospechoso reconoció la autoría del crimen ante el juez. Involucró a Néstor Pavón, imputado por “encubrimiento agravado”.

Sebastián Wagner confesó esta mañana la autoría material de la violación y femicidio de Micaela García, la joven de 21 años asesinada hace quince días en Gualeguay. El hasta ahora único sospechoso involucró en su declaración indagatoria a un cómplice: Néstor Pavón, dueño de la gomería y lavadero de camiones en el que trabajaba, hasta ahora imputado por “encubrimiento agravado”.

“Fui yo, pero mi jefe también participó”. Con esas palabras, Wagner confesó al fiscal de la causa, Ignacio Telenta, haber participado del secuestro, violación y asesinato de la joven estudiante de educación física, según C5N.

Pavón había sido imputado el lunes por “encubrimiento agravado” y permanece detenido desde entonces. En su declaración, el dueño de la gomería reconoció que había salido el viernes por la noche con Wagner, horas antes del asesinato de Micaela.

Néstor Pavón, el dueño de la gomería señalado por Wagner como el coautor del femicidio.

“Fuimos a comer a una parrilla porque me dijo que se quería ahorcar porque se había peleado con la mujer y que no tenía plata para comer. Que hacía un día que no comía”, reveló, y precisó que llegó a su casa el sábado a las dos de la mañana. “Me trajo mi empleado, en su Renault”, sumó.

Pavón también despertó la sospecha de los investigadores cuando reconoció que el sábado le prestó cinco mil pesos a Wagner, pese a que no se había presentado a trabajar. Ese sábado, el dueño de la gomería también confesó que por la mañana lo ayudó a que se metiera en la caja de un camión para que lo llevara hasta la ciudad de Campana.

Micaela tenía 21 años y fue asesinada el primero de abril. Antes sufrió un abuso sexual.

Micaela fue asesinada en la madrugada del sábado primero de abril.Según los resultados de la autopsia, la joven fue violada después de abandonar el boliche al que había asistidoc on amigas y murió por “estrangulamiento”.

