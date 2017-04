Sigue la “Guerra Fría”: Pampita, “La China” y un nuevo cruce de chicanas

Aunque ambas rehicieron sus vidas, la tensión sigue intacta. Los palitos cruzados en las redes sociales.

Hubo cambios en sus vidas, pero se siguen odiando. Carolina “Pampita” Ardohain y Eugenia “La China” Suárez no se quieren ni un poco. Y eso ya no es novedad. Pese a que ambas lograron reconstruir sus vidas sentimentales, la “competencia” quedó instalada y no paran de dedicarse mensajes en las redes.

¿Cómo es que las famosas se siguen “buscando”? Si una muestra algo en las redes, la otra la imita o intenta superarla.

En noviembre de 2015, “Pampita” y “La China” fueron protagonistas. ¿La razón? La ex Casi Ángeles fue vinculada sentimentalmente con Benjamín Vicuña, quien por ese entonces estaba en pareja con la modelo. “Entré al motorhome y vi lo peor que una mujer puede ver”, detalló la modelo que se acercó al set de El Hilo Rojo, película que protagonizaba el chileno con Eugenia, y supuestamente los vio teniendo relaciones sexuales.



Pampita rehizo su vida pero sigue buscando a La China.

A pesar de que al principio la trataron de “despechada”, “Pampita” terminó teniendo razón: “La China” y Vicuña blanquearon su romance. Luego de pasarla muy mal, la modelo logró rehacer su vida: conoció a Juan “Pico” Mónaco y se puso de novia.

Feliz cumpleaños a mi amor. ✨ Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 29 de Nov de 2016 a la(s) 9:21 PST

Aunque las dos famosas lograron recomponer su vida sentimental, hay algo que aún las sigue uniendo.

El domingo la modelo publicó una foto de un regalo que le hizo su novio. “Sos tan Lindo Pico Mónaco. Gracias por tu amor”, escribió “Pampita” ¿Qué le regaló el tenista? Un ramo de rosas blancas. Contenta por el gesto de “Pico”, “Pampita” se lo compartió a todos sus seguidores. Y “La China” fue una de las que vio este presente.

Muriendo de amor cada día. ✨ Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 11 de Abr de 2017 a la(s) 7:43 PDT

¿Qué hizo la ex Casi Ángeles para superar a la modelo? En las últimas horas publicó un video junto al ex de “Pampita” besándose a más no poder. ¿Golpe bajo para la modelo? “Muriendo de amor cada día”, escribió “La China”, que se muestra muy enamorada.

OTRO “PALITO” HISTÓRICO

En agosto de 2016 la modelo y la actriz estaban en plena pelea. “Pampita” había instalado el rumor de que La China estaba embarazada, y la ex Casi Ángeles se enojó mucho por esto.

Domingo Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 26 de Mar de 2017 a la(s) 8:54 PDT

¿Qué hizo? La China recogió el guante y le cantó truco sin titubear: “No estoy embarazada, pero vamos a buscar un bebé con Benjamín. Quiero un hermanito o hermanita para Rufina. No sé si ya, pero está en los planes”. Al final, a “Pampita” el tiro le salió por la culata.

Enojada por el rumor, la “chica Cris Morena” hizo un descargo en su Instagram. Publicó una postal con la leyenda: “Hay un juez llamado tiempo, que pone a todos en su lugar. Así de simple”.

A todos. Buen día ✨ Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 15 de Ago de 2016 a la(s) 6:57 PDT

Dos horas más tarde, Ardohain le volvió a “mojar la oreja” y se hizo eco del concepto: con el objetivo de molestar a Eugenia, compartió la misma imagen en sus redes sociales.

