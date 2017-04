¡Mirá cómo quedó! Magui Bravi admitió la operación de nariz: “Se me dificultaba respirar”

La bailarina se hizo una rinoplastia en el marco de la obra que prepara con José María Muscari y explicó el por qué de la intervención.

Magui Bravi modificó su imagen: se cambió la nariz. Ahora la bailarina que prepara las coreografías de Bollywood, la nueva obra de José María Muscari, tiene una nariz que se nota más perfilada aunque la operación fue más por un motivo de salud que estético.

“Me hubiera gustado que pase desapercibido y que no se genere una polémica. Tenía un tema respiratorio para resolver, un tema de salud y por eso lo elegí al doctor Hernan Chinski, que fue quien me operó. Es una operación muy reciente, tiene 15 días y por eso fue muy fuerte que aparezcan fotos, no estaba para que salieran. Me las sacaron porque tenía que trabajar y no me las esperaba”, explicó Magui y desmintió que la intervención haya sido una sugerencia de Adrian Suar, con quien se la vinculó sentimentalmente en diciembre.

Además, la bailarina desmintió el mencionado vínculo: “La única vez que vi a Suar en mi vida fue hace un mes, cuando fui a un casting para la nueva miniserie de Julio Chávez, donde estaban buscando actrices que bailen danzas clásicas, nos cruzamos en Pol-ka y nos saludamos“.

