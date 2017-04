Alergia primaveral: ¿se deben usar los antihistamínicos sin prescripción?

En España las alergias más frecuentes en primavera se deben al polen de las gramíneas, que es el más predominante. La nariz y los ojos se ven afectados y sufren rinitis y conjuntivitis. Picor de nariz, estornudo, congestión, lagrimeo y mucosidad son algunos de los síntomas más frecuentes. A algunos pacientes les sale alguna roncha, con picor y molestias. También puede producirse asma, con tos, ahogo, pitidos y sensación de dolor en el pecho.

Todo ello es provocado por la liberación de histaminas, una sustancia química que está en todos los tejidos corporales y que tiene distintas funciones fisiológicas. Esas funciones la realizan a través de cuatro receptores: H1, H2, H3, H4. “Los antihistamínicos bloquean el H1, inhibiendo la actividad de la histamina”, explica Rafael Mayorgas, alergólogo de la Clínica Alergogranada, de Granada.

“Los antihistamínicos –apunta- se emplean para tratar la rinitis, conjuntivitis y urticaria (ronchas y picor de piel)”. Para el asma no controla bien los síntomas si no se añade un inhalador.

Los antihistamínicos, mejor con prescripción

Mayorgas diferencia dos tipos de antihistamínicos, los clásicos y los de segunda generación. Los primeros producen más sueño y tienen más efectos secundarios, mientras los otros no producen tanta somnolencia.

Ambos tipos se pueden conseguir sin receta, aunque hay algunos medicamentos específicos que se venden bajo prescripción. “No hay diferencias entre los comercializados con y sin receta”, apunta el alergólogo.

Aun así, insiste en que lo ideal es no tomarlo sin una prescripción médica. Y pone un ejemplo: “Los síntomas de una persona que tiene una rinitis no causada por una alergia pueden empeorar a causa del polen. Esto puede dar lugar a pensar, erróneamente, que se trata de alergia. Si no acude al médico y se trata correctamente, su enfermedad puede derivar en asma”.

Además, el médico puede tener un control del paciente, importante porque “la alergia puede ser evolutiva y, aunque este año tiene algunos síntomas, al año que viene puede tener otros”.

Personas que no pueden emplear esta mediación

La consulta al médico es todavía más importante en el caso de las mujeres embarazadas, ya que sólo se conoce un antihistamínico seguro para ellas. “Teóricamente no debería haber problema con el resto, pero como no se pueden hacer estudios embarazadas, se opta por no usarlos”.

Hay otras personas que no deben medicarse con este fármaco:

Pacientes con insuficiencia hepática o renal: no se deben usar y si se hace, que sea muy puntualmente, ya que se metaboliza por hígado o riñón.

no se deben usar y si se hace, que sea muy puntualmente, ya que se metaboliza por hígado o riñón. Personas con depresión: las personas que se mediquen con fármacos que deprimen el sistema nervioso, como los antidepresivos, no deben utilizar antihistamínicos.

las personas que se mediquen con fármacos que deprimen el sistema nervioso, como los antidepresivos, no deben utilizar antihistamínicos. Alérgicos al antihistamínico.

Personas con algún problema cardíaco severo.

Salvo estos casos, “suelen ser mediaciones seguras que puede usar casi todo el mundo”, apunta Mayorgas.

Cómo tomar el medicamento

Los antihistamínicos de nueva generación se toman una vez al día si se requieren para los síntomas de nariz y ojos. Pero si se usan para urticaria se pueden tomar entre tres y cuatro veces al día.

“Los clásicos, como se metabolizan mucho más rápido, se toman entre dos y tres veces al día”, explica el experto. Como los clásicos producen gran somnolencia, su uso se limita a las noches.

Efectos secundarios

En los de nueva generación también se puede dar somnolencia, pero en menor medida. La razón es que las histaminas ayudan a mantener el estado de alerta. Al bloquearlas, en algunas personas produce sueño.

También puede producir dolor de cabeza, sequedad de boca o nariz. Menos frecuente es el aumento del apetito, ya que la histamina controla la saciedad. Y, aunque es mucho más raro, puede dificultar la concentración o provocar irritabilidad.

Otros tratamientos

Los tratamientos se dividen en los sintomáticos y los etiológicos. Las histaminas pertenecer al primer grupo, donde también se encuentran:

Spray nasales: pueden contener antihistamínicos o corticoides.

pueden contener antihistamínicos o corticoides. Colirios: normalmente antihistamínicos.

normalmente antihistamínicos. Inhaladores para el asma: pueden usarse solo broncodilartadores o la combinación de broncodilatador y corticoide inhalado.

El tratamiento etiológico es la inmunoterapia (la vacuna). “Se acude a ella cuando el paciente tiene síntomas muy molestos, precisa de mucha medicación o la medicación sintomática no le funciona”, explica Mayorgas.

En cualquier caso, la duración del tratamiento depende de las necesidades del paciente. Aunque “hay gente que después de la inmunoterapia no vuelve a necesitar medicación. Es el mejor tratamiento, pero hay personas que tienen síntomas puntuales y no es necesario”.

http://www.cuidateplus.com/