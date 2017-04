Oscar Romero: grúa política y económica para amigos y familia

El diputado nacional Oscar Romero, ya desempolvado de kirchnerismo, salió en búsqueda de nuevos horizontes. El tradicional PJ le vino como anillo al dedo, y si se trata de ponerle nombres propios, parece que el de Florencio Randazzo le quedó justo. La historia del abogado/mecánico más rico de Junín. (Nota publicada en la edición impresa del sábado 8 de abril)

Oscar Alberto Romero (49) es un fiel ejemplo de lo que significa ser un “abogado exitoso”. Diputado nacional, hizo su carrera escalando posiciones en un gremio un poco atípico para su profesión: los mecánicos. Pero, a fuerza de perseverancia, contactos y oportunismo, escaló, escaló y escaló: la recompensa llega a su familia en forma de excelente bienestar económico.

Contando los ingresos de su esposa, a quien también ‘acomodó’ en el gremio y la nombró asesora en la Cámara de Diputados de la Nación, al igual que a su hijo mayor de 19 años, en el hogar de los Romero ingresan alrededor de 335.000 pesos mensuales. Eso sin contar con las ‘extras’ que perciben los legisladores nacionales y manejan a discreción. Una suma generosa que les permite sobrellevar cualquier embate de la política económica del gobierno de “Macri gato”, como rezan sus compañeros peronistas.

Lejos quedaron los inicios de la carrera política del diputado como el simple asesor letrado de un gremio. Fue ascendiendo en forma tan rápida que ya casi nadie lo recuerda, y parece que siempre fue este señor que tiene una troupe detrás, alabándolo y cumpliendo sus deseos que son órdenes bajo el slogan “Oscar Romero conducción”.

También se esfumaron de la memoria sus primeros planos en las cadenas nacionales, que lo mostraban aplaudiendo a rabiar las palabras de su entonces líder, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora reniega de su pasado kirchnerista y de la mano de Diego Bossio se transformó en el presidente del bloque de diputados del Partido Justicialista.

Ni hablar de aquellas promesas sobre la radicación de una automotriz china en la ciudad, con la supuesta futura instalación de Automotive Group CO, que implicó incluso el viaje de una comitiva local a China. Todo quedó envuelto en la neblina del relato político, aunque es posible que vuelva a desempolvar la idea en vista del año electoral que esta vez, en alguna lista, lo volverá a tener como protagonista.

BOLSILLOS LLENOS

Nacido en agosto de 1967, Oscar Romero tiene varios trabajos. Desde el 1 de octubre de 2005, percibe un ingreso mensual de $48.330 por parte del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA). Entre el 2008 y 2012, había cobrado de la Seccional Junín de ese gremio.

En orden cronológico, el 1 de diciembre de 2013 comenzó su labor en la Cámara de Diputados de la Nación: allí le desembolsan $113.540 por mes.

Y como si fuera poco, desde el 1 de junio de 2015, figura como empleado de una firma de mantenimiento y reparación de mecánica integral de la localidad de Sáenz Peña, denominada “Auxilio 3 de Febrero”. De allí recibe otros $19.280.

Esto, en total, hace una entrada fija mensual de $201.150. A lo que deben sumarse las partidas que reciben los legisladores, una importante suma, que pueden ser repartidas según su criterio. Y sin olvidar los gastos de representación, viáticos y movilidad, otro jugoso monto

LA FAMILIA ES LO PRIMERO

Como si fuera poco, Romero es un hombre generoso. Por eso, decidió darle la posibilidad a su esposa de tener sus propios fondos y, para eso, la nombró con un cargo (del que no hay detalles) en la Seccional Junín de SMATA, más precisamente desde septiembre de 2008, donde la blonda Fabiana Maricel Zubeldía (foto) cobra $38.670.

Pero Oscar quiso sentirse acompañado también en la Cámara de Diputados. Así fue que la llevó de asesora, en abril de 2014, y Zubeldía embolsa otros $52.960.

No es nueva en estas tareas: entre octubre de 2005 y agosto de 2008 había sido empleada de SMATA central y entre noviembre de 2015 y enero de 2016, en el Senado de la Nación, donde percibió más de $50.000 de haberes.

Además, la mujer tiene participación en la sociedad Zubeldía Hnos. y Simeón S.C., del rubro tapicería, que seguramente debe dejarle buenos dividendos.

Eso sí, con sus empleados domésticos la familia Romero se muestra austera. Gabriel Jonatan Caraballo fue contratado el 2 de marzo de este año con un sueldo de $5.700; mientras que el salario inicial de María de los Angeles Pérez, en mayo de 2014, era de apenas $2.500.

EL NIÑO

Cuando en julio de 2015 su hijo mayor cumplió 18 años, Romero lo premió con un trabajo. Tomás Facundo es asesor de la Cámara de Diputados con un salario mensual de $43.660. Los otros dos hijos del legislador todavía son menores de edad.

En esta trama de afectos, no podía faltar su carnicero de confianza. Después de 40 años detrás del mostrador, Alberto Ramón Fiori fue elegido mano derecha y quedó a cargo de SMATA Junín, en septiembre de 2008, donde cobra $56.830. Pero además, el dirigente local también fue nombrado en la generosa y amplia Cámara de Diputados en abril del 2014, de donde se lleva otros $27.130 por mes.

VIVA LA DEMOCRACIA

Oscar Romero es apenas un ejemplo de cómo viven nuestros legisladores y dirigentes gremiales. El único representante juninense en el Congreso que aportó tanto bienestar a la ciudad, por la que lucha a brazo partido. Y como este año finaliza su mandato, la campaña está resurgiendo: es hora de buscar un nuevo lugar por cuatro años más.

A la vez que algunas familias deben sobrevivir con changas o sueldos mínimos de unos pocos miles de pesos, en el hogar del mecánico “la juntan con pala”. Y como si fuera poco, con el respaldo de casi 1.000.000 de pesos en sus cuentas bancarias.

Y así, como si nada, se paran delante de cámaras de televisión o micrófonos de radio, para hablar muy sueltos de cuerpo, de todo el trabajo que realizan siempre en pos de la gente. Mientras embolsan para garantizarse una vejez sin sobresaltos, a partir de una jubilación ‘digna’.

VIAJE A ROMA

El recordado viaje a Roma

En noviembre del año pasado, la generosidad del conductor posibilitó el viaje de sus once discípulos más amados a Roma, all inclusive. Además de pagar el pasaje de todos, el presidente del bloque del PJ en la Cámara baja, Oscar Romero, también costeó la estadía de toda la semana en hoteles de varias estrellas y pensión completa.

Pero… no podía dejar sin “efectivo” a los muchachos en tierras tan lejanas. Así que para hacer frente a gastos menores como un cafecito ocasional, comprar regalitos para la familia o darse algunos otros “gustitos”, el legislador depositó en cada mano 25 mil pesos. Unos 1.500 euros.

El viaje en avión ida y vuelta para doce personas (alrededor de $400.000); seis noches de alojamiento a un promedio de $1500 por noche por persona (otros $99.000); alrededor de $220.000 para las comidas y los $275.000 para “extras” que entregó, hacen la friolera de un gasto total que orilla el millón de pesos. Para ir a ver a Francisco y pasear por El Vaticano y Roma.

Ahora, meses después, viendo los ingresos mensuales oficiales de Romero, la magnificencia del legislador es más fácil de entender.

FLORENCIO

Florencio, my love!

Romero sabe que, en política, los amores y las fidelidades duran mientras dure la conveniencia. O un pedo en una canasta, para ser groseros. Por eso, de quedar con las manos rojas aplaudiendo a la procesada CFK a considerarla parte del pasado y negarla como referente máxima, hubo solo un paso. O mejor dicho, una elección perdida.

Así fue como Oscar se desempolvó del kirchnerismo que lo untaba, y salió en búsqueda de nuevos horizontes. El tradicional PJ le vino como anillo al dedo, y si se trata de ponerle nombres propios, parece que el de Florencio Randazzo, el ex ministro de Transporte que le dijo que ‘no’ a la Jefa cuando quería que compitiera con Aníbal Fernández para la gobernación bonaerense, le quedó justo.

Así que tras un breve verano lleno de diálogos, Romero se arremangó y arrancó la campaña. Hace una semana organizó la primera reunión seccional para Florencio, y con la presencia de varios dirigentes, resolvieron que “la mejor forma de unidad” es ir a las PASO en la provincia para “llegar a los mejores candidatos elegidos por la gente”. Por supuesto, Romero pretende figurar en esa lista.

Entre otras cosas, el encuentro tuvo como objetivo enviar claras señales al ex ministro del Interior, que devolvió con un guiño: el presidente del PJ de Chivilcoy y hombre de confianza del ex funcionario nacional, Aníbal Pittelli, dijo presente.

“Luego de la tremenda derrota que tuvimos, que fue dolorosa, complicada, que nos llevó a un lugar donde no queríamos estar pero asumiendo esa complicada situación, empezamos a charlar en la reconstrucción del peronismo, un movimiento histórico que le ha dado muchas cosas a la Argentina”, dijo Romero el sábado pasado.

Leáse así: “No pensábamos perder y resignar puestos de poder, así que nos volvimos a refugiar en el movimiento que nos abrió las puertas al Gobierno y a la posibilidad de enriquecernos”.

Con este puntapié, Romero comenzó a abrirse paso a los codazos, porque necesita un lugar en alguna lista. Por eso, por ahora, apenas analiza qué se hará a nivel local y piensa muy poco en quién será el candidato a concejal. Si es que encuentra. Su mayor desvelo es no interrumpir su tan fructífera carrera política.

AMOR ODIO

Te amo, te odio, dame más…

En las últimas elecciones de 2015, cuando Daniel Giudiche se convirtió en el tercero en discordia entre los sectores de Oscar Romero y Gustavo Traverso, el diputado nacional públicamente lo desconoció. En declaraciones periodísticas, lo ‘ninguneó’ y se puso a él mismo y su sector como los sciolistas de la primera hora. Eso sí, cuando el ex gobernador perdió, se le pasó el entusiasmo.

Ese ‘desprecio’ que sintió Giudiche hace dos años, lo llevó a responderle de una manera casi brutal: trató a Romero de “oportunista político”.

“Esta es la dirigencia que tiene hoy el peronismo, con un hombre que tiene un poder político importante, es diputado nacional. Nunca he hablado mal de él, nunca nos sentamos a charlar, pero no puede desconocer mi pertenencia a este espacio sciolista, el trabajo que vengo realizando desde hace tiempo”, había dicho entonces Giudiche.

“Lamento las declaraciones del diputado Romero, que en público me desconoce pero manda a su tropa a negociar conmigo y condicionando mi presencia en un acto a bajar la candidatura. Voy a seguir adelante y en todo caso, me voy con mi familia, pero que sepan todos que yo solamente me arrodillo cuando voy a rezar”, apuntó, convencido.

Dos años después, estas diferencias quedaron en el olvido y el amor fue más fuerte. Hoy, Giudiche integra el espacio liderado por Romero, y así se presentarán en las elecciones de agosto y octubre: juntos, a pesar de todo.

FUENTE

http://www.semanariodejunin.com.ar/