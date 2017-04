Cecilia Pando y ex funcionarios K se cruzaron en Tribunales a los gritos

La defensora de los represores durante la última dictadura le gritó “terroristas” a Oscar Parrilli, Aníbal Ibarra y Javier Grosman, quien le cantó el himno nazi.

Escándalo en los tribunales de Comodoro Py. La defensora de los militares acusados de delitos de lesa humanidad Cecilia Pando se cruzó con el ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Oscar Parrilli, al ex director de la Unidad del Bicentenario Javier Grosman y al ex jefe de Gobierno porteño Anibal Ibarra y les gritó “terroristas” y “guerrilleros” en la cara.

El episodio fue relatado por Pando en Twitter y lo describió Infobae. Ante este ataque, Grosman la acusó a Pando de fascista, le cantó el himno nazi en alemán. “El hecho ocurrió a las 10.30 en el segundo piso de Comodoro Py. Parrilli y Grosman fueron convocados a una audiencia para tratar sus procesamientos por presunta defraudación al Estado en un libro sobre los logros del kirchnerismo que nunca se imprimió.

“A la hora de la audiencia fueron acompañados por funcionarios de la Cámara hasta la sala donde se iba a realizar. En ese trayecto se cruzaron con Pando, quien comenzó a insultarlos a los gritos. ‘Terroristas, ‘guerrilleros’, ‘montoneros’, les decía Pando”, relata la nota.

“El ex funcionario –quien tuvo a su cargo la organización de los festejos del Bicentenario y de la feria Tecnópolis – le dijo a Pando ‘Mussolini’, por el dictador italiano, ‘facho’, levantó su brazo derecho y le cantó el himno nazi en alemán. Mientras Grosman cantaba, Pando le decía ‘yo viví la dictadura'”, continuó la crónica.

