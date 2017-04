Bullrich contra el paro nacional de Ctera

El ministro de Educación Esteban Bullrich se refirió al nuevo paro convocado por los docentes para el día de hoy.

La medida nacional de fuerza fue convocada pr Ctera a raíz de un desalojo por la fuerza que terminó en un enfrentamiento entre policías y docentes. Estos últimos estaban intentando colocar la carpa mencionada por Bullrich.

Para Bullrich el nuevo paro de 24 horas convocado por Ctera es “insólito”. Según explico, los docentes intentaron instalar una carpa llamada “escuela pública itinerante” en la Plaza de los Dos Congresos, pero sin la autorizacion correspondiente. Para el ministro, por esto quisieron violar ley, en referencia a aquella que demanda contar con habilitación correspondiente para realizar este tipo de eventos.

Concretamente, consideró excesiva la medida de un paro nacional por cuestiones vinculadas a la Capital. En este sentido, que los “chicos de Jujuy a Tierra del Fuego no tengan clases” por un asunto de “espacio público en la ciudad de Buenos Aires”, por lo cual reclamó a los gremios “hacer autocrítica”, afirmó en declaraciones a radio La Red.

“Lamentablemente, un paro muy insólito generado porque se quiso violar la ley en un distrito como la ciudad de Buenos Aires, que después de seis horas de dialogar con los docentes mandó a sus fuerzas de seguridad”, dijo.

“Me supera entender cómo de lo ocurrido en Buenos Aires no tiene clase Jujuy. Me supera una dirigencia que es incapaz de reflexionar, de hacer autocrítica, elegimos nuevamente las aulas vacías para hacer el reclamo. Tendrían que haber realizado una autocrítica porque quisieron violar la ley. No están por encima de la ley. Al sistema educativo le falta paz”, afirmó Bullrich.

Asimismo, defendió el accionar policial y aseguró que “estuvieron seis horas hablando, el permiso estaba pedido para un acto. El permiso no indicaba lo que se iba a hacer. Se les pidió el ingreso y egreso de la carpa. No lo tenían. Yo hablé con el Gobierno de la Ciudad, con el ministro de Espacio Público, con la ministra de Educación de la Ciudad, con Horacio Rodríguez Larreta, no puede ser que quieran hacer lo que quieran”.

Para Bullrich “hay diálogo, el Gobierno de Nación está triplicando el dinero para las provincias para el salario docente. Ya hubo paritaria, definimos el mínimo de 9.622 pesos, nosotros queremos cuidar a los docentes”.

También afirmó que va a recibir a los gremios docentes “cuando dejen de pedir cosas que ya se hicieron. No todas las provincias están en conflicto, en Santa Cruz porque no le pagan a los docentes y en la provincia de Buenos Aires que paga en tiempo los salarios”.

“Yo me siento con ellos cuando cierren la paritaria de la provincia de Buenos Aires y dejen de hacer paro. Siendo ministro de Educación porteño tuve una carpa blanca un mes frente a la Jefatura de Gobierno, le digo que no me preocupa la carpa. Queremos a los pibes en las aulas porque, si no, no hay educación”, finalizó.