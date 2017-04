Su desorientación le permite no sentir el cansancio del mismo modo que el resto. En distancias imposibles, superiores a los 100 kilómetros, pierde la noción. No sabe cuánto corrió. La cabeza se vuelve su principal aliado. No siente temor a la lejanía de la meta. Se concentra en el ahora. “No me preocupa el final. Durante la carrera, nunca pienso en el final. Solo cuando lo veo”. Su secreto, dice, como guitarrista y cantante aficionada, es seguir un ritmo. El sonido de sus pies en el sendero. “1, 2, 3, 4”, explica mientras chasquea sus dedos y mueve sus piernas al compás.