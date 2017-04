Clave 2: no al hotel. Obviamente la primera opción vacacional para un turista clásico es el hotel. Hay infinidad de variantes en Miami para usar departamentos o bien condominios con servicios de hotel, en donde se combinan lo mejor de los dos mundos. Una de las mejores zonas para encontrar estas oportunidades es Sunny Isles, la comunidad que se desarrolló como municipalidad autónoma a partir de 1997 y que no ha dejado de crecer desde ese momento. Edificios con vista al mar con playa propia (no privada porque las playas son públicas en Dade) pero sí con servicios de reposeras, sombrillas y bar que hacen de cualquier vacación una delicia.