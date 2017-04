Cada vez que consideremos que debemos decir NO y no lo digamos, veremos nuestra dignidad comprometida

“Cada vez que consideremos que debemos decir NO y no lo digamos, veremos nuestra dignidad comprometida. Cada vez que digamos NO y ello sea pasado por alto, consideraremos que no fuimos respetados.” R. Echeverria

Tomando estas tremendas palabras con todo el poder que la palabra misna tiene, me pregunto, vamos a seguir permitiendo que nos sigan manejando la vida y que un puñado de gremialistas, sindicalistas, politicos y funcionarios de turno, que en la mayoria de los casos hace mas de 40 años se hicieron poderosos, vamos a seguir permitiendo que tomen decisiones por nosotros?

Realmente estamos de acuerdo con estar en el medio y ser el botin de guerra y que nos utilicen para determinar que lado tiene mas poder?

Digamos NO a lo que nos imponen, basta de creer en los cuentos que nos cuentan para tenernos siempre cautivos. Y tambien digamos NO a nuestras excusas esas excusas que nos ponemos para no tomar nuestras propias decisiones. Estoy harta de tener un pais parado, y que me amenacen con palos y cara tapada y que me obliguen a no hacer nada porque a ellos se les ocurre medir su poder y asi continuar siendo los dueños de este pais cada vez mas triste y en retroceso.

Vengo de una generacion a la que le enseñaron a ganarse el pan con el sudor de su frente. Si nos dejan trabajar este pais sera grande.

Elizabeth Miriam Quiroga