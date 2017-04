Tríos y swingers: las confesiones sexuales de las famosas

De Yanina Latorre a Silvina Escudero, los desopilantes secretos de las celebridades argentinas.

Los secretos más íntimos. Cuando se apagan las cámaras, los famosos dejan el personaje de lado y vuelven a sus rutinas familiares. Al igual que todos, las celebridades también utilizan momentos de su vida para “darle rienda suelta” al amor. Y tienen fantasías que los ayudan en este aspecto.

El lunes por la tarde, Verónica Ojeda reveló la intimidad que tenía conDiego Maradona. A pesar de que su relación no terminó para nada bien, la rubia lo calificó con un 8.

Ojeda aseguró que el ex DT del seleccionado argentino fue el mejor hombre que pasó sexualmente por su vida. “Hasta el momento, nadie lo superó”, reconoció la ex participante del Bailando por un sueño.



La rubia contó cómo era Diego en la intimidad.

“Tuve relaciones con Diego en una pileta en un fiesta en Colombia que estaba llena de gente. Diego fue el mejor hombre que pasó sexualmentepor mi vida y él dice lo mismo de mí, teníamos muy buena piel, nadie lo superó”, reveló la rubia en diálogo con el programa radial El show del espectáculo.

Además contó las fantasías que tenía Diego: “Maradona me pedía que me disfrace de mujer policía, le gustan los disfraces. Al sexo oral del 1 al 10, le pongo un 8, importa”. Y luego detalló las suyas: “encantaría hacerlo en un avión”, que a la hora del sexo “valen las palabras chanchas” y que el “tamaño no importa”.



Le puso un 8.

“La mejor noche de mi vida fue con Maradona, estábamos en el Caribe, en una playa desierta que podías ir sólo en barco. El amor de mi vida es él, siempre lo dije”, finalizó Verónica.

LAS FANTASÍAS DE LOS FAMOSOS

Yanina Latorre se animó a revelar sus secretos más íntimos. Contó detalles sobre su relación con su marido Diego Latorre y su gran fantasía.

“Me gustan las mujeres, me atrae mucho el cuerpo de la mujer. Si tengo que tener una fantasía, pienso en mí y otra mujer con mi marido. No soy celosa en la parte sexual, es rarísimo. Yo separo muchísimo el sexo del amor y la familia”, aseguró Yanina en diálogo con Infobae.



Yanina Latorre contó que le gustaría estar con mujeres.

Y agregó: “El hombre no es monógamo del cuello para abajo. Me casé con Diego, lo amo y él me ama. ¿Pero por qué tengo que pretender que si ve aJessica Cirio no se le pare? Si es lógico que se le va a parar, es linda, hasta a mí me gusta. ¿Por qué yo no me puedo calentar con otro tipo?”.

Además reveló: “A la parte de atrás. Nunca ni lo intenté, ni lo intentaría. No me molestaría que entren más personas, tengo una cabeza muy abierta, me gusta la fantasía, me parece que en el sexo vale todo y más cuando después de 20 años de casados uno empieza a hablar. Soy muy habladora y decidora, el sexo es hoy mucho mejor después de 20 años que cuando lo conocí a Diego“

Para finalizar, la rubia también contó que es fanática de la autosatisfacción: “Soy fan de la masturbación. Aunque esté mi marido en casa. Me parece que la gente se tiene que masturbar”.

KARINA JELINEK

La modelo también confesó las cosas que le gustan hacer en su intimidad: “El hombre me gusta reo. Me gusta decir y que me digan palabras hot”.

“No me va hacerlo de a tres. Me gusta de a uno, con mi pareja, es suficiente. Si tiene el menú completo, no hace falta otra persona”, agregó en diálogo con Crónica.



Karina también reveló sus fantasías.

Para finalizar, opinó sobre el rendimiento masculino: “El tamaño del pene es importante, pero también es clave saberlo usar. Por ahí hay personas que vienen muy bien pero no la saben usar. Tan grande tampoco me gusta. Tiene que ser bondadoso. Algunos que la tienen normal la usan mejor que uno que la tiene enorme. Pero por sobre todas las cosas, el pene tiene que ser juguetón”.

NAIARA AWADA

La sobrina de Mauricio Macri también se animó a confesar sus fantasías más íntimas: “¿Autosatisfacción? No tengo la necesidad, porque no tengo tiempo, pero no lo veo mal. En el sexo soy rebelde y curiosa, me gusta investigar. El sexo oral es clave, es una de las cosas que más me gusta. Si está bien hecho, chau”.



La hija de Alejandro Awada confesó que le ofrecieron plata a cambio de sexo.

En diálogo con Ulises Jaitt también confesó que una vez le ofrecieron dinero a cambio de sexo. “Fue un magnate ruso, multimillonario. Vino a Club 69 (donde ella es bailarina), el dueño me dijo que el tipo me tenía que hacer una propuesta y cuando lo escuché me di vuelta y me fui como una diosa. Eran 80 mil dólares”.

PAULA CHAVES

La conductora habló con el personaje Estelita (Jey Mammon) y contó detalles sobre lo que hace en su intimidad con Pedro Alfonso: “Disfrutamos el uno del otro, no tenemos por ahora la fantasía de incluir a otra persona”.

A pesar de su afirmación, Estelita le consultó si incluirían a una chica en la cama, como por ejemplo Zaira Nara. Y Paula respondió: “Es mi amiga, pero es cogible”. Y agregó: “Nunca tuve una experiencia con una mujer, no me llama”.

SILVINA ESCUDERO

La bailarina dialogó con el programa AM y confesó que tuvo varias propuestas sexuales: “Tuve propuesta sexual de una persona de mi mismo género. Me pasó dos veces. Una chica en pareja me dijo ‘me encantaría que estés con nosotros y que estés conmigo y él nos mire de afuera’. Y después una amiga que me decía de hacer un trío. Pero nunca me atrajo la idea”.

Además confesó que le “gustaría levantarse” a varias mujeres: “¿Si tendría sexo con otra mujer? Si, con Rocío Guirao Díaz, o Karina Jelinek, ¡dos bombas!”.

MARCELA TAURO

La periodista de Intrusos también se animó a contar su fantasía más íntima ¿Cuál es? Estar con otra mujer. “¿Ha tenido fantasías eróticas con una mujer? ¿Alguna se le vino a la mente?”, le preguntó el Dr. Amor. YTauro no tardó en responder: “Se me ha venido alguna a la mente, de joven, pero no era conocida, del medio. Igual no concretaría”.

Divino mi mono de hoy de @las_rozas y de @lucianomarraok para @intrusosoficial por @americatv Make up @martin.blanco.makeup con productos @approfessionaloficial y make up corporal de @celeste_make_up Una publicación compartida de Marcela Tauro (@_marcelatauro) el 23 de Mar de 2017 a la(s) 9:53 PDT

Además reveló el nombre de la mujer que le gusta: “Con Tamara Pettinato sí hubiera concretado, pero después dije ‘no, puede ser mi hija’. De ella me encanta que es desinhibida”.

ADABEL GUERRERO

En una entrevista con la revista Pronto, Adabel confesó que su gran fantasía es tener una relación swinger: “Mi fantasía es hacer swinger. Con mi novio nos reímos y ya lo charlamos, así que quien dice en unos años nos animemos”.

Otro regalo de @Simón_quezada #meencanta #foto #villacarlospaz #placer #fotografia @adabelguerrero Una publicación compartida de Adabel Guerrero (@adabelguerrero) el 15 de Mar de 2017 a la(s) 8:11 PDT

Y agregó: “Por ahora es una fantasía, pero tal vez en unos años nos empecemos a aburrir y… ¿quién te dice?”

MÓNICA FARRO

La vedette reveló detalles de su intimidad. Y dejó a Estelita (personaje de Jey Mammon) con la boca abierta. “Por atrás me encanta. En la cama hay que ser la más pu… .Me encantaría enfiestarme con minas”.

“Me encanta hacerlo en cualquier parte de la casa y si es afuera, mejor. Lo hice en una pileta, en el baño de un avión, en un ascensor, en la escalera”, agregó la bailarina.

Lunes feriado igual se trabaja feliz haciendo radio @am1300radio Una publicación compartida de moni farro (@moni.farro) el 28 de Nov de 2016 a la(s) 9:20 PST

Y finalizó: “Tengo muchos juguetes en casa y me divierto mucho. Cuando tengo relaciones me encanta que me ahorquen”.

